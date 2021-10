W poprzedniej prognozie ze stycznia, ankietowani eksperci NBP przewidywali CPI w 2022 roku na poziomie 3,4 proc., a tempo wzrostu PKB na poziomie 4,6 proc.

Kolejna rudna ankiet trwała od 20. września do 4. października. Jesienne badanie wykonało 19 ekspertów, którzy reprezentują instytucje finansowe i analityczno-badawcze oraz organizację przedsiębiorców.

RPP nieoczekiwanie podwyższyła stopy procentowe w dn. 6 października, referencyjną o 40 pb do 0,50 proc.

Inflacja do 2023 roku

"Eksperci nie mają wątpliwości, że w 2021 r. inflacja CPI ukształtuje się powyżej górnej granicy odchyleń od celu inflacyjnego NBP (3,5 proc.), a prawdopodobieństwo utrzymania się inflacji powyżej tej granicy w 2022 r. jest również dominujące (80 proc.). W przypadku prognoz na 2023 r. prawdopodobieństwo to (48 proc.), jest wyższe niż prawdopodobieństwo kształtowania się inflacji w przedziale odchyleń od celu inflacyjnego NBP, tj. 1,5-3,5 proc. (42 proc.). W bieżącej rundzie ankiety prawdopodobieństwo inflacji powyżej 3,5 proc. we wszystkich horyzontach osiąga swoje historyczne maksimum, podobnie zresztą jak same prognozy centralne" - napisano.

W tym roku wedle badań NBP możemy spodziewać się inflacji w przedziale 4,5-5 proc. (prawdopodobieństwo wynosi 5 proc.). Jak inflacja zdaniem ekspertów będzie kształtować się w kolejnych latach? Przedział dla roku 2022 to 3,7-5,1 proc., a dla 2023 - 2,5-4,3 proc.

Jakie będzie tempo wzrostu?

Rozkład zagregowany prognoz tempa wzrostu PKB wskazuje, że w tym roku tempo wyniesie 5,1 proc. (scenariusz centralny), a scenariusze kreślone przez ekspertów zawierają przedział między 4,6-5,5 proc. (50-procentowy przedział prawdopodobieństwa). Z kolei prognoza centralna dla 2022 r. to 4,7 proc., natomiast scenariusze zawierają się w ramach od 3,7 proc. do 5,5 proc. Dla 2023 roku scenariusz centralny to 4,1 proc., natomiast przedział typowych scenariuszy zawiera się w przedziale od 2,9 proc. do 5,2 proc.

Fachowcy jeszcze przed podbiciem stóp procentowych podawali, że w 2021 r. stopa referencyjna NBP będzie bardzo bliska bieżącego poziomu (scenariusz centralny to 0,11 proc., a granice 50-procentowego przedziału to 0,10 proc. i 0,16 proc.). Prognoza centralna na przyszły rok to 0,62 proc.

ap/PAP