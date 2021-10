- Mówię to z całą odpowiedzialnością – oświadczył Garibaszwili, wskazując, że przebywający w więzieniu były prezydent "osobiście kupił siedem słoików miodu".

"Kwestia miodu"

Według szefa rządu stan zdrowia Saakaszwilego jest zadowalający, a opozycja urządza "cyrk", by poprawić swoje notowania przed drugą turą wyborów lokalnych, która odbędzie się 30 października w 20 miastach i jednostkach samorządowych.

Współpracownicy Saakaszwilego uściślają tymczasem "kwestię miodu" i dementują informacje przekazane przez premiera. Eka Chercheulidze, która w poniedziałek odwiedziła Saakaszwilego, powiedziała mediom, że owszem, kupił on w więziennym sklepie pięć opakowań miodu po 50 mg, ale po tym, jak w mediach zaczęły się "spekulacje", cztery opakowania zwrócił administracji.

W niedzielę lekarz Saakaszwilego, który odwiedził go w więzieniu, poinformował, że stan zdrowia polityka z powodu głodówki uległ znacznemu pogorszeniu, a także że cierpi on na chorobę krwi, talasemię, przy której zdecydowanie przeciwskazane jest prowadzenie głodówki. Wcześniej pojawiły się informacje, że polityk miał schudnąć 14 kg.

Opozycja organizuje tymczasem mitingi i akcje poparcia Saakaszwilego, domagając się jego uwolnienia. Na 14 października Nika Melia, szef założonej przez Saakaszwilego partii Zjednoczony Ruch Narodowy, zapowiedział wielki miting w centrum Tbilisi.

Skazany prezydent

Saakaszwili, były prezydent i wróg numer jeden partii rządzącej Gruzińskie Marzenie, który został w kraju zaocznie skazany na karę więzienia za nadużycia władzy w czasie sprawowania urzędu, wrócił do kraju 1 października, w przededniu wyborów lokalnych. Według władz przekroczył on granicę nielegalnie, za co również ma być sądzony.

Polityk został zatrzymany i osadzony w więzieniu w Rustawi. Władze zapowiedziały, że nie zostanie ułaskawiony i spędzi w więzieniu "co najmniej" sześć lat, na które został już prawomocnie skazany. W poniedziałek Garibaszwili powiedział, że ekstradycja Saakaszwilego na Ukrainę, której jest obecnie obywatelem, "jest wykluczona".

Wybory lokalne wygrała partia władzy Gruzińskie Marzenie, jednak w części miast, m.in. w Tbilisi, ma się odbyć druga tura.

