Francisca Celsa dos Santos zmarła we wtorek na zapalenie płuc w Fortaleza w stanie Ceara, 16 dni przed swoimi 117. urodzinami - poinformowała media jedna z jej wnuczek, Fernanda Aliny Barroso Celsa.

- Była synonimem miłości, chęci do życia, wszystkiego, co dobre, więzi między wnukami, prawnukami, praprawnukami. Nawet jeśli nie mogła się już poruszyć i od kilku lat była przykuta do łóżka, w każdym zakątku domu jest teraz pustka – powiedziała.

Miała 9 lat, kiedy wybuchła I wojna

Według Gerontologicznej Grupy Badawczej(GRG), organizacji założonej w 1990 r., która śledzi osoby powyżej 110 lat, Francisca Celsa dos Santos urodziła się 21 października 1904 r. w Cascavel.

To oznacza, że miała niespełna 10 lat, kiedy wybuchła I wojna światowa.

Według GRG Brazylijka była trzecią najstarszą osobą na świecie, za Japonką Kane Tanaką (118 lat) i Francuzką Lucile Randon (117 lat).

