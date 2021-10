- Ostatniej doby odnotowano 1895 nowych zakażeń - powiedział na antenie Polsat News wiceminister zdrowia Piotr Bromber. Oznacza to wzrost o 39 proc. względem zeszłego tygodnia. Najwięcej zakażeń odnotowano na Lubelszczyźnie.

W zeszły piątek odnotowano 1362 zakażenia i 16 zgonów. Oznacza to, że liczba zakażeń wzrosła o 39 proc. tydzień do tygodnia.

Z kolei zeszłej doby, w czwartek resort zdrowia informował o 2007 nowych przypadkach i 29 zgonach.

"Mamy inną sytuację"

Piotr Bromber przekazał na antenie Polsat News, że najwięcej zakażeń jest na Lubelszczyźnie. Dodał, że w Ministerstwie Zdrowia "nie ma dyskusji o obostrzeniach".

Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

- Mamy inną sytuację epidemiologiczną niż w poprzedniej fali. Oprócz liczby zakażeń ważna jest liczba hospitalizowanych, która jest uzależniona od liczby zaszczepionych – przekazał wiceminister.

Bromber zaapelował o utrzymanie dystansu społecznego jak i zaszczepienie. - Tylko dzięki tym działaniom, możemy mieć wpływ na przebieg pandemii – zakończył wiceminister zdrowia.

Ponad połowa łóżek covidowych zajęta w woj. lubelskim

W Klinice Leczenia Chorób Zakaźnych Instytutu Medycyny Wsi w Lublinie przebywa 18 zakażonych SARS-CoV-2. Oprócz tego jeszcze dwóch pacjentów podłączonych jest do respiratorów. Najmłodszy pacjent ma 26 lat, a najstarszy – 91 lat.

- Oddział jest pełny. Gdy zwalniają nam się miejsca, to przyjmujemy natychmiast następne osoby. Wśród pacjentów są osoby w ciężkich stanach, mamy też zgony. Aktualnie wśród zakażonych mamy tylko 4 zaszczepione osoby. Średnio stanowią one ok. 5-10 proc. zakażonych na oddziale – powiedział dr n. med. Piotr Paprzycki z Kliniki Leczenia Chorób Zakaźnych IMW.

ZOBACZ: Produkcja szczepionek na COVID-19 w Polsce. Mabion zawarł umowę z Novavax

W czwartek po południu w klinice chorób zakaźnych SPSK1 w Lublinie zajęte były 33 z 36 dostępnych miejsc. Na oddziale zakaźnym dla dorosłych w szpitalu im. Jana Bożego – 53 na 56 łóżek.

- W szpitalu tymczasowym w Lublinie przebywa obecnie 33 zakażonych na 56 dostępnych miejsc. Wśród nich ok. 85 proc. stanowią osoby niezaszczepione – powiedziała rzecznik szpitala Anna Guzowska.

Szczepienia na Lubelszczyźnie

Do tej pory w woj. lubelskim wykonanych zostało 1,7 mln szczepień, z czego 805 tys. osób jest w pełni zaszczepionych.

- To stanowi 38,2 proc. z całej populacji mieszkańców Lubelszczyzny, ale pamiętajmy, że nie wszyscy są uprawnieni do szczepień. Najwięcej zaszczepionych jest w Stoczku Łukowskim (54,9 proc.), Puławach (53,9) i w Lublinie (53,6 proc.) – poinformowała pełnomocnik wojewody ds. szczepień Agnieszka Wolińska. Z kolei najmniej zaszczepionych mieszka w gminach wiejskich: Serniki (26,4 proc.), Łuków (28,1 proc.) i Wojcieszków (28,4 proc.).

ZOBACZ: Trzecia dawka szczepionki dla kolejnej grupy osób. Rzecznik rządu podał szczegóły

Z danych Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego wynika, że w czwartek w regionie zajętych jest 380 z 669 łóżek dla pacjentów COVID-19, co stanowi 56 proc. Na 45 respiratorów 26 jest zajętych.

WIDEO - Czołgi Abrams trafią do Polski w przyszłym roku? "Wszystko na to wskazuje" Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

bas/Polsat News/PAP