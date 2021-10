Hiszpańscy wulkanolodzy przestrzegli w piątek przed zwiększeniem aktywności sejsmicznej w rejonie wulkanu Cumbre Vieja na kanaryjskiej wyspie La Palma. Znajdujący się od września w fazie erupcji wulkan może ich zdaniem doprowadzić do pojawienia się wysokich fal na Atlantyku w rezultacie złamania i osunięcia się części terenu tworzonego na oceanie przez zastygającą lawę.

Jak poinformowała podczas piątkowej konferencji szefowa hiszpańskiego Krajowego Instytutu Geograficznego (IGN) Maria Jose Blanco, w ostatnich godzinach zwiększyło się ryzyko osunięcia do wody elementów powstałej na południowo-zachodnim brzegu La Palmy delty utworzonej przez lawę.

Dodała, że ewentualne osunięcie się czołowej warstwy nowego lądu, powstającego z zastygającej magmy wulkanicznej, może doprowadzić do nagłego pojawienia się w wodzie gazów, eksplozji, a w konsekwencji do wysokich fal oceanicznych.

Jedno trzęsienia miało magnitudę 3,8 stopnia

Według Blanco ewentualne pęknięcie wdzierającej się w głąb oceanu zastygającej lawy nie byłoby niebezpieczne dla populacji La Palmy.



Z szacunków IGN wynika, że w piątek zanotowano na kanaryjskiej wyspie wysoką aktywność sejsmiczną. Najsilniejsze z ponad 40 trzęsień ziemi miało magnitudę 3,8 stopni w skali Richtera.

