Powszechne stosowanie szczepionki przeciw malarii zarekomendowała Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) do stosowania wśród dzieci w Afryce i na innych obszarach, gdzie licznie występują przypadki zakażeń. Nad preparatem wzmocniającym układ odpornościowy przeciwko Plasmodium falciparum – najbardziej śmiercionośnemu pasożytowi malarii - pracowano przez ponad 30 lat.

- To historyczny moment. Długo oczekiwana szczepionka na malarię dla dzieci jest przełomem w nauce, zdrowiu dzieci i kontroli malarii – powiedział w środę Tedros Adhanom Ghebreyesus, dyrektor generalny WHO.

- Stosowanie tej szczepionki w połączeniu z istniejącymi narzędziami do zapobiegania malarii może każdego roku uratować dziesiątki tysięcy młodych ludzi - dodał.

Pracowali nad nią 30 lat

WHO przekazała, że opracowana przez brytyjski koncern GlaxoSmithKline szczepionka o nazwie RTSS lub Mosquirix, podczas testów klinicznych wykazała 39 proc. skuteczności w zapobieganiu malarii u dzieci, które w okresie czterech lat otrzymały cztery dawki i zapobiegła 29 proc. poważnych przypadków.

To pierwsza szczepionka na malarię, nad którą zakończono przeprowadzone na dużą skalę badania i pierwsza opracowana przeciwko jakiejkolwiek chorobie wywoływanej przez pasożyta - podał "The New York Times". Nad preparatem wzmacniającym układ odpornościowy przeciwko Plasmodium falciparum – najbardziej śmiercionośnemu pasożytowi malarii - pracowano przez ponad 30 lat.

Pozytywne wyniki badań skłoniły WHO do zalecenia pilotażowych szczepień w wybranych obszarach w Ghanie, Kenii i Malawi. Poinformowano, że w ramach programu przeprowadzonego we wspomnianych krajach, preparat przyjęło ponad 800 tys. dzieci.

GAVI kupi szczepionki?

"Wykazano, że szczepionka, która jest podawana w czterech dawkach dzieciom od 5 miesiąca życia, jest bezpieczna i doprowadziła do zmniejszenia o 30 procent przypadków śmiertelnie ciężkiej malarii, nawet gdy jest rozprowadzana na obszarach, na których powszechnie stosowane są moskitiery nasączone środkami owadobójczymi i gdzie jest dobry dostęp do leczenia" - podał portal "Live Science".

Z kolei badanie opublikowane we wrześniu w "The New England Journal of Medicine" pokazało, że podawanie leków przeciwmalarycznych wraz ze szczepionką, zmniejszyło ilość przypadków hospitalizacji z poważnymi przypadkami malarii o 70,5 proc. i śmiertelność o 72,9 proc., w stosunku do stosowania wyłącznie leków. Magazyn "PLOS Medicine" szacuje, że szczepionka może pomóc w zapobieżeniu 5,3 mln przypadków i 24 tys. zgonów wśród dzieci w wieku 5 lat i młodszych.

Kiedy światowy sojusz na rzecz szczepionek będzie miał pewność, że szczepionka na malarię jest naprawdę dobrą inwestycją, organizacja GAVI kupi szczepionki dla krajów, które się zgłoszą do programu - podał "Times".

Jedna z najgroźniejszych chorób

Malaria, zwana również zimnicą, uznawana jest za jedną z trzech najgroźniejszych i najbardziej zakaźnych chorób na świecie, oprócz AIDS i gruźlicy. To choroba tropikalna wywoływana obecnością pasożyta zarodźca, który może zainfekować komórki wątroby, szpiku kostnego, śledziony, węzłów chłonnych oraz występować czerwonych krwinkach u człowieka.

Wektorem malarii przenoszącym ją między osobami chorymi i zdrowymi są samice komarów z rodzaju Anopheles. Rocznie umiera na nią ponad 260 tys. dzieci w wieku poniżej 5 lat, zaś liczba wszystkich nowych zachorowań waha się od 300 do 500 milionów.

Szacuje się z powodu infekcji umiera do 3 milionów ludzi, a większość przypadków notuje się w biednych krajach Afryki i Azji.

rsr/PAP