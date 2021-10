Jak podkreślił resort ochrony zdrowia, rodzice dziecka świadomie zrezygnowali z jego zaszczepienia, powołując się na względy religijne. Pierwsze objawy zaobserwowano u dziecka 1 września, a już 3 września mały pacjent został hospitalizowany z objawami paraliżu kończyn dolnych.

W regionie działa grupa epidemiologiczna poszukująca osób, które mogły mieć kontakt z dzieckiem.

Ministerstwo ochrony zdrowia podkreśla, że poziom zaszczepienia przeciwko polio wśród dzieci do 1. roku życia na Ukrainie jest w bieżącym roku niewystarczający: przez pierwszych osiem miesięcy wyniósł 53 proc. W takim tempie nie uda się do końca roku osiągnąć wymaganych do odporności zbiorowej 95 proc. - zaznaczono.

Przy tym, jak zapewniono, w kraju jest wystarczająca liczba szczepionek zakupionych za państwowe środki.

Pierwszy taki przypadek od 6 lat

Portal BBC Ukraina przypomina, że poprzednio o wykryciu polio na Ukrainie informowano w 2015 roku. Wtedy chorobę potwierdzono u dwojga dzieci w obwodzie zakarpackim.

Choroba Heinego-Medina przenosi się zazwyczaj przez kontakt bezpośredni - głównie drogą pokarmową lub w mniejszym stopniu drogą kropelkową; dotyka zwykle dzieci poniżej 5. roku życia. Wirusy polio mogą wywołać uszkodzenie nerwów objawiające się niedowładem lub porażeniem mięśni; w niektórych przypadkach choroba ta może być śmiertelna.

mad/PAP