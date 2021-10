Szef MEiN wziął udział w uroczystej inauguracji roku akademickiego 2021/2022 na Uniwersytecie Technologiczno-Humanistycznym w Radomiu. Przed uroczystością w katedrze została odprawiona msza św. w intencji wspólnoty akademickiej UTH w Radomiu, pod przewodnictwem bpa Marka Solarczyka.

Minister edukacji i nauki podczas inauguracji zwracał uwagę na potrzebę stacjonarnego kształcenia na studiach.

"Nie bójmy się"

- Potrzebujemy ogromnie rozwagi, rozsądku i ostrożności po to, żebyśmy mogli zwalczyć pandemię i bezpiecznie studiować, wracać do normalności. Ale też jest tak, że mamy dzisiaj warunki, żeby studiować stacjonarnie – powiedział Czarnek, odnosząc się uchylonego przez niego rozporządzenia o zdalnym nauczaniu na studiach.

Szef MEiN zaapelował do rektorów uczelni o organizację nauki stacjonarnej dla studentów i doktorantów.

- Apeluję do wszystkich rektorów i w Warszawie, i Krakowie, i w wielu innych miejscach: nie bójmy się. Kiedy przyjdzie czas, to będziemy ograniczać stacjonarne studiowanie, ale dziś są warunki do powrotu do pełnej normalności – wskazywał Czarek.

Według ministra "nauczanie zdalne jest tylko przykrą koniecznością". Nie zastąpi ono – zdaniem Czarnka – nauczania stacjonarnego i bezpośredniej relacji mistrz uczeń oraz kontaktów studentów z profesorami.

Premier Mateusz Morawiecki w liście do uczestników inauguracji zaznaczył, że "inauguracja roku akademickiego jest czasem nadziei, planów i nowego otwarcia". - Wierzę, że w rozpoczynającym się roku powrócimy do takiego sposobu funkcjonowania uczelni, jaki znamy sprzed pandemii – zaznaczył.

Chcemy zapewniać wysoką jakość prowadzonych prac badawczych"

"Jako rząd chcemy, żeby ośrodki akademickie zapewniały wysoką jakość prowadzonych prac badawczych, także na poziomie międzynarodowym i ściśle współpracowały z partnerami biznesowymi. Jestem przekonany, że plan oparty na najlepszych wzorcach zagranicznych oraz systemie staży zagwarantuje absolwentom zdobywanie wiedzy oraz konkretnych doświadczeń zawodowych i będzie kształtował postawy oparte na klasycznym systemie wartości" – napisał premier.

Morawiecki w swoim liście złożył też życzenia wspólnocie akademickiej UTH w Radomiu. - Aby nowy rok akademicki 2021/2022 był dla studentów rozpoczynających kształcenie początkiem fascynujących spotkań z nauką i nowym środowiskiem, a dla starszych roczników, wykładowców i pracowników – czasem podejmowania nowych inicjatyw i wyzwań – podkreślił premier.

Podczas uroczystości Czarnek przekazał rektorowi UTH prof. Sławomirowi Bukowskiemu czek w wysokości 6 mln zł na zakup systemu dydaktycznego do wizualizacji tworzenia ludzkich, trójwymiarowych preparatów anatomicznych, sekcyjnych, z własną wizualną bazą bibliotek ludzkich preparatów anatomicznych. Tzw. wirtualne prosektorium będzie częścią Collegium Anatomicum na Wydziale Nauk Medycznych i Nauk o Zdrowiu UTH.

Za dofinansowanie dla Collegium Anatomicum podziękował prof. Bukowski. Jak zaznaczył w swoim wystąpieniu, "przyszedł czas na wspieranie małych i średnich uczelni oraz wspieranie kształcenia lekarzy".

Rektor UTH przypomniał, że "udało się uratować wydział medyczny UTH". Od 1 października na UTH mogą studiować nowi studenci na kierunkach medycznych – za sprawą pozytywnej opinii Polskiej Komisji Akredytacyjnej, wydanej w lipcu 2021 r. Wcześniej, w 2019 r. PKA wydała negatywną ocenę wydziałowi lekarskiemu UTH m.in. za brak prosektorium, co spowodowało wstrzymanie naboru na medycynę.

Rektor UTH zachęcił też do szczepień przeciw COVID-19. "Zachęcam do tego, zadbajmy o wspólne bezpieczeństwo i możliwość spokojnej pracy i nauki w warunkach, które były przed pandemią" – mówił prof. Bukowski. "Szczepmy się, bądźmy odpowiedzialni za siebie i innych" – zaapelował.

Podczas inauguracji w UTH w Radomiu zostali immatrykulowani nowi studenci oraz wręczono promocje habilitacyjne.

