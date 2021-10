Naukowcy zaprezentowali swoje odkrycie podczas Konferencji ECNP w Lizbonie, na której omawiane są najnowsze badania z dziedziny neuropsychofarmakologii.

Podczas wystąpienia pokazali pracę wykazującą, że obecność białka "podpory" (ang. shank protein), działającego jak rusztowanie dla receptorów determinujących siłę połączeń między neuronami, umożliwia modyfikację wspomnień u zwierząt leczonych propranololem.

Ich zdaniem odkrycie może w przyszłości być pomocne w przypadku leczenia zespołu stresu pourazowego (PTSD) i innych zaburzeń psychicznych u ludzi.

Degradacja białka kluczem do pamięci?

Tłumaczyli, że kiedy wspomniane białko ulegnie degradacji, wspomnienia stają się modyfikowalne. Przekonywali, że udało im się udowodnić prawdziwość wyników przełomowego eksperyment z Nowego Jorku, które przeprowadzono w 2004 roku.

Wówczas badacze zauważyli, że zwierzęta leczone propranololem umiały zapomnieć o wyuczonej traumie.

- Trenowaliśmy szczury, aby skojarzyły kliker z łagodnym elektrycznym wstrząsem stóp, aby stworzyć pamięć strachu, podobną do sposobu, w jaki Pawłow ćwiczył psy ponad sto lat temu. Następnie przypomnieliśmy szczurom o tym wspomnieniu, czyli "reaktywowaliśmy pamięć", wprowadzając sam kliker, a zaraz po tym przypomnieniu podaliśmy zastrzyk beta-blokera propranololu - powiedziała kierująca zespołem badaczka dr Amy Milton.

"Plastyczna pamięć"

Podkreśliła, że naukowcy "nie zaobserwowali amnezji, która była wcześniej opisywana w literaturze po podobnej interwencji". - Następnie wykorzystaliśmy obecność białka trzonu, aby ustalić, czy wspomnienia stały się niestabilne i stwierdziliśmy, że tak się nie stało - dodała.

- Oznacza to, że białko trzonu może być biomarkerem dla plastycznej pamięci. Nie wiemy jeszcze, czy jest bezpośrednio zaangażowany w degradację pamięci, czy też jest produktem ubocznym głębszej reakcji. To, co robi, to daje nam dostęp, klucz do jednych z pierwszych drzwi w zrozumieniu biochemii pamięci - podkreśliła Milton. - Musimy pamiętać, że jest to praca na zwierzętach; mózgi ludzi są podobne, ale znacznie bardziej złożone - stwierdziła badaczka.

Komentując, dr Livia de Picker z Uniwersytetu w Antwerpii powiedziała: "To interesująca praca. Odsłonięcie tego, co sprawia, że mamy ​​pamięć, jest niezwykle trudne, a ta praca przybliża nas o krok do zrozumienia, w jaki sposób wspomnienia są zachowywane i zmieniane. W tym procesie przed nami długa droga i oczywiście przeniesienie tych kroków na ludzi będzie trudne". - Ale to daje nam nadzieję, że w końcu możemy pomóc ludziom, którzy cierpią na wspomnienia stresu traumatycznego - przytacza słowa uczonej portal "Eureka Alert Science News".

rsr/pdb/"Eureka Alert Science News"/Polsatnews.pl