Leszek Miller był premierem w latach 2001 - 2004. Za jego kadencji Polska oficjalnie stała się państwem członkowskim Unii Europejskiej.

W Sejmie Miller zasiadał od 1989 do 2005 roku, a następnie od 2011 do 2016 roku. W obecnej kadencji europarlamentu jest deputowanym do tej izby.

pdb/Polsatnews.pl