Finlandia wstrzymała w czwartek podawanie szczepionki Moderna w przypadku mężczyzn do 30 roku życia z powodu doniesień o rzadkim sercowo-naczyniowym efekcie ubocznym. Wcześniej na podobne kroki zdecydowały się Szwecja i Dania - podał "Reuters".

- Badanie skandynawskie z udziałem Finlandii, Szwecji, Norwegii i Danii wykazało, że mężczyźni w wieku poniżej 30 lat, którzy otrzymali Modern Spikevax, mieli nieco wyższe ryzyko rozwoju zapalenia mięśnia sercowego niż inni - powiedział Mika Salminen, dyrektor fińskiego instytutu zdrowia.

Przekazał, że zamiast niej mężczyznom urodzonym w 1991 roku i później, zalecane będzie podawanie preparatu opracowanego przez Pfizer/BioNTech. Wcześniej podobną decyzję podjęły Szwecja i Dania oraz Norwegia, która jednak - w przeciwieństwie do pozostałych krajów skandynawskich - jedynie zaleca wybór szczepionki Comirnaty u młodszych osób.

Rzecznik Moderny powiedział pod koniec środy, że jest świadomy decyzji organów regulacyjnych. - Są to zazwyczaj łagodne przypadki, a osoby mają tendencję do powrotu do zdrowia w krótkim czasie po standardowym leczeniu i odpoczynku. Ryzyko zapalenia mięśnia sercowego jest znacznie zwiększone u osób zarażonych COVID-19, a szczepienie jest najlepszym sposobem ochrony przed tym - powiedział.

Objawy, na jakie warto zwrócić uwagę

W Szwecji od 1 grudnia osobom urodzonym w 1991 roku oraz później podawana będzie szczepionka Pfizera.

Według głównego epidemiologa kraju Andersa Tegnella "osoby, które już zostały zaszczepione jedną lub dwiema dawkami nie powinny martwić się, gdyż ryzyko wystąpienia skutków ubocznych jest bardzo małe". - Dobrze jednak wiedzieć, na jakie objawy zwrócić uwagę - podkreślił.

Jak dodano, zapalenie mięśnia sercowego najczęściej przechodzi samoistnie, warto jednak skonsultować się z lekarzem. Wśród objawów choroby wymieniono: zmęczenie i duszności, ból ciała i gorączka, nieregularne bicie serca i kołatanie, ból oraz uczucie ciężkości w klatce piersiowej.

