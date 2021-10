Do śmiertelnego postrzału doszło w sobotę ok. godz. 22 na ulicy. W Niemczy trwał wtedy koncert. Mężczyzna uciekł autem. Policja podała, że został namierzony i zatrzymany po kilkunastu godzinach w Zgorzelcu na jednym z parkingów.

ZOBACZ: Sprawa śmierci Bartosza S. Prawnicy przedstawili wyniki drugiej sekcji zwłok

"Funkcjonariusze z Wydziału Kryminalnego zgorzeleckiej komendy namierzyli poszukiwanego na jednym z parkingów, a następnie zatrzymali go. Okazało się, że był on już w przeszłości notowany w związku z różnymi przestępstwami, a także, że nie ma on pozwolenia na broń. Mężczyzna został przekazany do dyspozycji funkcjonariuszy Komendy Powiatowej Policji w Dzierżoniowie, gdzie pod nadzorem tamtejszej prokuratury szczegółowo wyjaśniane są wszystkie okoliczności sprawy" - napisano w komunikacie policji.

Wobec podejrzanego sąd zastosował już tymczasowy areszt na trzy miesiące. Zabójstwo zagrożone jest karą nawet dożywocia

WIDEO - "Mafia grzybowa"? Kim są rumuńscy grzybiarze w podkarpackich lasach Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

wys/PAP