Rzecznik rządu Piotr Müller, pytany o spotkanie prezydenta z Bortniczukiem, powiedział, że "kształt zmian w rządzie będzie komunikowany w najbliższym czasie".

Bortniczuk kandydatem na ministra sportu

Informację o spotkaniu prezydenta z Bortniczukiem podała w środę Kancelaria Prezydenta RP. - Rozmowa ta dotyczyła ewentualnych planów w związku ze spodziewanym powołaniem Kamila Bortniczuka na stanowisko ministra sportu - powiedział Paweł Szrot.

Podkreślił, że nie było to jeszcze oficjalne wręczenie nominacji. - Tutaj czekamy na wnioski ze strony rządowej. Natomiast to nie jest tajemnicą dla nikogo, że pan poseł Bortniczuk jest kandydatem na ministra sportu - powiedział prezydencki minister.

Dopytywany, kiedy Bortniczuk może zostać powołany na to stanowisko, odparł: "Ja już w sprawie terminów rozpocząłem rozmowy z rządem, ale jeszcze konkretnego terminu wskazanego nie ma".

Nominacja kwestią tygodnia

Na uwagę, że powołanie Bortniczuka na ministra sportu będzie oznaczało konieczność podzielenia funkcjonującego obecnie Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu, Szrot odparł: "Oczywiście. Ale to jest, zdaje się, sprawa prostych rozporządzeń. (...). To nie będzie wymagało, zgodnie z moją prawniczą wiedzą, rozwiązań ustawowych, więc to może nastąpić względnie szybko".

Dopytywany, czy to kwestia dni, czy raczej tygodni, odparł, że według niego "bliżej jednego (tygodnia) niż trzech". - Ale zobaczymy, inicjatywa tu też leży po stronie przedstawicieli rządu - dodał minister.

Bortniczuk, wcześniej polityk Porozumienia Jarosława Gowina, jest obecnie w Partii Republikańskiej, powołanej przez Adama Bielana. W Sejmie jest posłem klubu PiS.

ap/PAP, polsatnews.pl