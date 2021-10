Wydział Komunikacji Społecznej Centralnego Biura Antykorupcyjnego przekazał w środę, że 6 października na stadionie PGE Narodowy w Warszawie biuro po raz pierwszy weźmie udział w targach pracy i praktyk Absolvent Talent Days.

CBA znajdzie się wśród wielu firm, także o światowej renomie.

"To doskonała okazja do bezpośredniego spotkania z ekspertami CBA i uzyskania informacji dotyczących służby i pracy w Biurze. Zapraszamy wszystkich zainteresowanych powiązaniem swojej kariery z naszą służbą, a szczególnie specjalistów IT, specjalistów do spraw bezpieczeństwa, administratorów sieci informatycznej, analityków, infobrokerów oraz kontrolerów" – zachęca CBA.

Centralne Biuro Antykorupcyjne przekazało, że Biuro zdecydowało się na aktywną metodę poszukiwania kandydatów do służby i pracy, ponieważ "minęły już czasy, kiedy służba mogła publikować informacje o prowadzonej rekrutacji tylko na oficjalnej stronie internetowej".

"Kanałów docierania do kandydatów jest coraz więcej, stąd nasza obecność na targach pracy Absolvent Talent Days. Poszukujemy osób, które chcą zrealizować marzenia o ciekawej, rozwijającej i pełnej wyzwań pracy lub służbie" – poinformował Wydział Komunikacji Społecznej CBA.



Targi pracy dla absolwentów odbywają się w Warszawie 6 października. 12 października Absolvent Talent Days organizowane jest w Krakowie w ICE Kraków Congress Centre, oraz 14 października w Katowicach w Międzynarodowym Centrum Kongresowym.

