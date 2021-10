Szlak na Rysy otwarty dla turystów

Szlak prowadzący od Czarnego Stawu pod Rysami na Rysy był zamknięty od 1 września z powodu remontu. Zamknięte były również drogi taternickie w obrębie grani i leżących poniżej ścian od Ciężkiej Przełączki przez Niżne Rysy, Rysy do Żabiej Przełęczy (ściana północna i północno-zachodnia).

Część szlaków nadal pozostaje zamknięta

Od soboty trwają prace remontowe na szlakach w okolicy Orlej Perci. TPN informuje, że do odwołania zamknięte dla ruchu turystycznego pozostają: czerwono znakowany szlak na odcinku: Kozia Przełęcz – Kozi Wierch – Przełączka nad Dolinką Buczynową, czarno znakowany szlak na odcinku: Przełączka nad Dolinką Buczynową – Kozia Dolinka oraz żółto znakowany szlak na odcinku: Dolina Pięciu Stawów – Kozia Przełęcz.

Do odwołania zostają również zamknięte drogi taternickie w obrębie grani i leżących poniżej ścian (we wszystkich kierunkach), od Koziej Przełęczy do Przełączki nad Dolinką Buczynową.

Tatrzański Park Narodowy przypomina, że od 1 marca do 30 listopada wszystkie szlaki na terenie TPN są zamknięte od zmierzchu do świtu.

WIDEO - "Interwencja". Urzędnicy wyburzyli jej dom. Nic o tym nie wiedziała Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

mad/Tatrzański Park Narodowy