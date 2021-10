- 43-letni Tomasz S. usłyszał zarzuty zabójstwa 59-latka i usiłowania pozbawienia życia 31-latka. Przyznał się do popełnienia tych czynów, do których doszło w wynajmowanym mieszkaniu przy ul. Staszica w Koszalinie - poinformował we wtorek rzecznik Prokuratury Okręgowej w Koszalinie Ryszard Gąsiorowski.