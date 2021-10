Gołdapscy policjanci ustalili tożsamość nastolatków podejrzewanych o znęcanie się nad bezdomnymi. To trzej chłopcy w wieku 13-14 lat, którzy kopali mężczyzn i podpalili im włosy. Odpowiedzą za to przed sądem rodzinnym - poinformowała we wtorek gołdapska policja.