Minister spraw zagranicznych Turcji zaproponował pomoc w sprawie nielegalnej migracji obywateli państw arabskich z Białorusi; pomoc ta będzie sprowadzać się do współpracy naszych wywiadów, wspólnego rozpoznania zagrożeń i kanałów przerzutów - powiedział na konferencji prasowej szef MSZ Zbigniew Rau.

Szef MSZ po rozmowie z szefem tureckiej dyplomacji Mevlutem Cavusoglu podkreślał, że relacje gospodarcze z Turcją są bardzo dobre, wzajemna wymiana handlowa w ubiegłym roku wyniosła 6 mld euro i wyraził nadzieję, że uda się wkrótce osiągnąć 8 mld euro.

- Turcja jest naszym najważniejszym partnerem gospodarczym na Bliskim Wschodzie - mówił Rau.

Obszary współpracy Polski i Turcji

Wśród obszarów współpracy z Turcją wymieniał bezpieczeństwo, walkę z terroryzmem, handel, migrację i turystykę.

- Podniosłem kwestię problemów związanych z nielegalną, niekontrolowaną emigracją do naszych państw właśnie z Białorusi, poprosiłem także mojego tureckiego kolegę o zwrócenie większej uwagi na trwający od kilku miesięcy proceder, który związany jest z próbami przekraczania naszej wschodniej granicy przez migrantów przylatujących do Mińska różnymi drogami, także korzystającymi najczęściej z przesiadek w Stambule - mówił szef polskiego MSZ.

- Pan minister, nawiązując do tych praktyk podróżowania z inspiracji białoruskiej przedstawicieli i obywateli różnych państw arabskich przez Stambuł do Mińska, zaoferował wszechstronną pomoc, która najkrócej rzecz ujmując będzie się sprowadzać do współpracy naszych wywiadów, dzielenia się informacjami, wspólnego rozpoznawania miejsc zagrożeń i kanałów przerzutów - dodał Rau.

"600 lat relacji polsko-tureckiej"

Mevlut Cavusoglu na wspólnej konferencji prasowej ze Zbigniewem Rauem podkreślał wagę 600 lat relacji Turcji z Polską i dziękował m.in. za pomoc polskich strażaków podczas pożarów w tym kraju. Określił Polskę jako partnera strategicznego.

Cavusoglu zwracał uwagę na wzajemne wzrastające obroty handlowe, a jako cel wymienił wysokość wymiany handlowej rzędu 10 mld dolarów. Wśród celów swojej wizyty wymienił także rozmowy delegacji przedsiębiorców polskich i tureckich.

Turcja pomoże w kryzysie granicznym

Odnosząc się do kwestii nielegalnej migracji obywateli państw arabskich z terytorium Białorusi do Polski deklarował pomoc Turcji w tej sprawie. Poinformował, że wystosowane zostanie zaproszenie do szefa polskiego MSWiA, aby odwiedził Turcję w celu konsultacji dalszych działań.

- Jesteśmy gotowi podjąć wspólną prace nad tym problemem, ja również dzielić się doświadczeniami - zarówno z Polską, jak i Litwą - dodał szef MSZ Turcji.

Cavusoglu zaznaczył, że istotna w tym kontekście jest także walka z siatkami przemytników. Poinformował, że przez 9 miesięcy tureckie linie lotnicze przewiozły 600 obywateli irackich głównie do Mińska, połowa z nich wróciła do Turcji.

