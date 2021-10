Schetyna o sytuacji na granicy: Polska nie radzi sobie w tej rozgrywce

Schetyna został zapytany o sytuację na granicy polsko-białoruskiej. Jego zdaniem Polska nie radzi sobie w rozgrywce z reżimem Aleksandra Łukaszenki. - To część starcia politycznego. To jest prowokacja białoruska, która trwa już wiele miesięcy - stwierdził, odnosząc się do "transferu imigrantów z Bagdadu" przerzucanych już wcześniej na granice z Łotwą i Litwą. - Mówiliśmy wtedy, ze także Polska będzie obiektem takich prowokacji - przypomniał.

Były przewodniczący PO stwierdził, że wtedy polski rząd nie zrobił nic w tej sprawie i dlatego dzisiaj znajdujemy się w tak niewygodnej sytuacji. - Ona wymaga nie tylko walki o bezpieczną granicę Polski i Unii Europejskiej, ale też o to, żeby opinia publiczna, Komisja Europejska, Parlament Europejska były bardzo twardo po naszej stronie w tym konflikcie - mówił.

Polityk ocenił, że działania Łukaszenki są przemyślane i cyniczne. - Nie mam złudzeń co do tego, że to jest efekt także porozumienia z prezydentem Putinem. Ta prowokacja jest nie tylko antypolska, ale też antyeuropejska, antyunijna. Musimy sobie zdawać sprawę, że to nie jest kwestia, która tylko nas dotyczy. Będziemy silniejsi w tym sporze z Łukaszenką, kiedy będziemy mieli KE i Europę po swojej stronie - tłumaczył.

zdr/Polsat News