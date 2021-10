Mamy 1090 nowych i potwierdzonych przypadków zakażenia koronawirusem z województw: mazowieckiego (227), lubelskiego (196), podkarpackiego (86), zachodniopomorskiego (73), podlaskiego (70), małopolskiego (69), łódzkiego (58), śląskiego (57), dolnośląskiego (44), wielkopolskiego (43), pomorskiego (41), kujawsko-pomorskiego (35), warmińsko-mazurskiego (23), lubuskiego (18), opolskiego (16), świętokrzyskiego (14). 20 zakażeń to dane bez wskazania adresu, które zostaną uzupełnione przez inspekcję sanitarną.

Z powodu COVID-19 zmarły 2 osoby, z powodu współistnienia COVID-19 z innymi schorzeniami zmarły 4 osoby. Liczba zakażonych koronawirusem wynosi 2 910 866. Od początku pandemii zmarło w sumie 75 695 chorych na COVID-19.

W szpitalach przebywa 1718 osób z COVID-19, w tym 166 pacjentów podłączonych do respiratorów – podało w niedzielę Ministerstwo Zdrowia.

Resort poinformował, że dla pacjentów z COVID-19 przygotowano 6 tys. 674 łóżek i 663 respiratory.

Ministerstwo przekazało ponadto, że na kwarantannie przebywa 84 tys. 280 osób. Dotąd wyzdrowiało 2 mln 664 tys. 356 zakażonych.

Pomaga określić ryzyko zgonu

Naukowcy i lekarze z nowojorskiego szpitala Mount Sinai odkryli zmiany w elektrycznej aktywności serca, które mogą pomóc w przewidywaniu, którzy pacjenci hospitalizowani z powodu COVID-19 wykazują podwyższone ryzyko pogorszenia stanu i zgonu. Biomarker jest łatwo mierzalny i prognozuje możliwy zgon z kilkudniowym wyprzedzeniem, co daje lekarzom czas na wprowadzenia środków zaradczych.





Lekarze mają już wprawdzie do dyspozycji podobne narzędzia, bo udało się wykryć również kilka innych biomarkerów, ale pochodzą one z analizy próbek krwi, co znacznie wydłuża czas badania, gdyż próbki trzeba pobrać i dostarczyć do laboratorium, a później czekać na wyniki.

W momencie dużego obłożenia szpitala pacjentami covidowymi jest to duży problem i klasyczne EKG jest tu zdecydowanie łatwiejszą opcją. A to właśnie za pomocą tego badania można wykryć zmiany i określić ryzyko zgonu na co najmniej dwa dni wcześniej.



Więcej o odkryciu można przeczytać tutaj.

