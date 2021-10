Wielka Brytania. Rafał Ziemkiewicz zatrzymany na lotnisku

Do zatrzymania dziennikarza doszło w sobotę na lotnisku Heathrow. Publicysta towarzyszył córce, która ma rozpocząć naukę w Oxfordzie. Jak poinformował portal dorzeczy.pl, "brytyjskie służby przepuściły żonę i córkę Ziemkiewicza, ale jego samego zatrzymały".

Ziemkiewcz został aresztowany. Brytyjskie służby miały odebrać mu leki, które miał przy sobie.

- Odwoziliśmy córkę i męża zatrzymano na lotnisku przy przejściu granicznym. Początkowo powiedziano, że to chwilowe, że trzeba wyjaśnić pewne rzeczy. Mąż był przez trzy godziny zatrzymany na Heathrow, po czym poproszono go do "pokoju przesłuchań", zebrano od niego odciski palców, zrobiono rewizję osobistą i wykonano zdjęcia, a następnie po kolejnych pół godziny powiedziano, że jest aresztowany. Zabrano mu rzeczy osobiste, dokumenty, leki i telefon. Nie podano zarzutu, pod jakim zatrzymano męża - powiedziała w rozmowie z portalem niezalezna.pl Aleksandra Ziemkiewicz, żona dziennikarza.

Rafał Ziemkiewicz - kim jest

Rafał Ziemkiewicz jest autorem książek, a także publicystą i dziennikarzem związanym m.in. z tygodnikiem "Do Rzeczy". Komentuje tematy polityczne i ekonomiczne.

WIDEO - Zdjęcie dzieci imigrantów. Minister Soloch wyrzuca je na podłogę Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

kmd/dorzeczy.pl/niezalezna.pl