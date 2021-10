Piątek jest ostatnim dniem trzydniowego posiedzenia; posłowie przeprowadzą pierwsze czytanie rządowego projektem zmian w Prawie o ruchu drogowym.

Projekt zakłada m.in. wprowadzenie renty, która będzie wypłacana osobom najbliższym ofiary wypadku drogowego przez sprawcę umyślnego przestępstwa ze skutkiem śmiertelnym.

Proponowane rozwiązanie zakłada, że sąd karny - na wniosek prokuratora, przedstawiciela organizacji społecznej, osób uprawnionych do otrzymania renty i ich pełnomocników - przekaże w krótkim czasie właściwemu sądowi cywilnemu prawomocny wyrok, który będzie stanowić podstawę do zainicjowania postępowania o rencie.

Walka z piratami drogowymi

Projekt zakłada również wprowadzenie szeregu zmian, które - w intencji rządu - mają pozwolić na skuteczniejszą walkę z piratami drogowymi. Regulacja przewiduje zaostrzenie kar dla sprawców wykroczeń drogowych oraz wprowadzenie w niektórych przypadkach konfiskaty pojazdu. Autorzy projektu proponują także powiązanie wysokości opłat z tytułu OC z liczbą punktów karnych.

Autorzy projektu proponują podwyższenie wysokości górnej granicy kary grzywny z 5 do 30 tys. zł w przypadku wykroczeń drogowych. Wprowadzono również nową treść art. 86 Kodeksu wykroczeń, tj. wykroczenia polegającego na zagrożeniu bezpieczeństwa w ruchu lądowym. Jak zaznaczono, sprawca wykroczenia, w wyniku którego uszkodzone zostało mienie lub nastąpił tzw. lekki uszczerbek na zdrowiu, podlegałby karze grzywny w wysokości nie mniejszej niż 1,5 tys. zł.

Posłowie zajmą się też projektem zmierzającym do ułatwienia rolnikom prowadzenia handlu detalicznego (RHD). Zakłada on m.in. podniesienie z 40 tys. do 100 tys. zł kwoty przychodów zwolnionej od podatku dochodowego w ramach rolniczego handlu detalicznego oraz umożliwia dostawy żywności wyprodukowanej w ramach RHD m.in. do sklepów, restauracji czy stołówek na terytorium całego kraju - obecnie można prowadzić taką działalność tylko w ramach województwa.

Projekt zmian o szkolnictwie

Omawiany będzie również projekt zmian w Prawie o szkolnictwie wyższym dotyczący m.in. kształcenia lekarzy na uczelniach zawodowych. Obecnie uczelnie zawodowe prowadzą kształcenie na studiach wyłącznie o profilu praktycznym, a projekt dopuszcza prowadzenie studiów o profilu ogólnoakademickim, o ile taki profil będzie wynikał ze standardów kształcenia na kierunku lekarskim i lekarsko-dentystycznym.

Sejm omówi też projekt nowelizacji Kodeksu spółek handlowych, który m.in. wprowadza do prawa spółek handlowych tzw. prawo holdingowe regulujące relacje prywatno-prawne między spółką dominującą a jej spółkami zależnymi przy uwzględnieniu interesu m.in. wierzycieli oraz drobnych wspólników (akcjonariuszy), zwłaszcza spółki zależnej.

Odbędą się dziś również głosowania m.in. nad sprawozdanie z działalności Najwyższej Izby Kontroli w 2020 roku.

