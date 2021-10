Mieszkańcy Środy Wielkopolskiej przez kilka godzin protestowali w obronie matki, której sąd zabrał dziecko. Sześcioletnia Elena urodziła się w Polsce, ale rodzice po jej narodzinach zdecydowali się wyjechać do Włoch.

- Mieliśmy wyjechać na jakiś czas, żeby Dawid sobie załatwił rentę chorobową, po czym mieliśmy wrócić - powiedziała Eliza Rzun, matka Eleny.

Matka wróciła do Polski

Trzy lata temu matka dziewczynki opuściła partnera i wróciła do Środy Wielkopolskiej razem z córką. Ojciec zgłosił, że Elena została uprowadzona.

WIDEO: Protest w Środzie Wielkopolskiej

Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...



Sądy trzech instancji zdecydowały, że dziecko ma wrócić do mieszkającego we Włoszech ojca. Nie zgodziła się na to matka sześciolatki. Kobiet nagrywała każdą dramatyczną interwencję kuratora sądowego. Podczas ostatniej, kilka dni temu, dziecko zabrano do ojca.

Zdaniem sądu nie doszło wtedy do naruszenia dobra dziecka. A według pełnomocnika ojca Eleny, nie było innego wyjścia.

ZOBACZ: Dzieci przy granicy. Szymon Hołownia: to możliwe, by Polska była bezpieczna i ich nie torturowała

- Ojciec mieszka z córką, tak jak mieszkał wcześniej w Rzymie, matka może w każdej chwili do Włoch wrócić i mieszkać ze swoją córką i ojcem - powiedział Rafał Wąworek, pełnomocnik ojca Eleny.

W sprawę zaangażowany były wiceminister sprawiedliwości

Matka Eleny nie chce mieszkać w Rzymie. Zarzuca też byłemu partnerowi przemoc. W sprawę osobiście zaangażował się Michał Wójcik, były wiceminister sprawiedliwości.

- Mam nadzieję, że Prokuratura Krajowa zdecyduje się złożyć skargę nadzwyczajną - stwierdził Michał Wójcik.

Matka Eleny zapowiada, że będzie chciała rozpocząć nowy proces o ustalenie praw rodzicielskich i odzyskać córkę.

WIDEO - Rozpiął linę między szczytami w Tatrach. Szukają go strażnicy Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

an/zdr/Polsat News