Wójt gminy Liniewo (woj. pomorskie) Mirosław Warczak po powrocie do domu znalazł śmierdzącą niespodziankę. Ktoś wybił szybę i wrzucił do środka pięć balonów wypełnionych środkiem do odstraszania dzików. Substancji nie można wywabić, przez co konieczne było pozbycie się wszystkich mebli. Policja poszukuje sprawców.

"Chciałbym Państwu pokazać, z jakimi aktami terroryzmu mam ostatnio do czynienia pełniąc funkcję wójta i działając w imieniu i na rzecz wszystkich naszych mieszkańców" - napisał w poście na Facebooku wójt gminy Liniewo (woj. pomorskie) Mirosław Warczak. W jego domu wybito szybę, a do środka wrzucono pięć balonów wypełnionych środkiem do odstraszania dzików.

Sprawca lub sprawcy zaatakowali w ciągu dnia, nie było wtedy nikogo w domu - relacjonuje reporter Radia Gdańsk.

Kamienie wielkości dwóch pięści

"Tylko ludzie zawistni, bardzo krytycznie nastawieni do rozwoju naszej gminy, do jej sukcesów, do tego co wspólnie razem już osiągnęliśmy zdolni są, aby zejść do tak niskiego i podłego poziomu, niszcząc komuś prywatny dom, wybijając szyby kamieniami wielkości dwóch pieści i wrzucając śmierdziało odstraszacz na dziki" - napisał Mirosław Warczak.

Wójt dodał, że substancji nie można wywabić, w związku z czym koniecznie było wyrzucenie mebli.

Jak przyznał w rozmowie z Radiem Gdańsk, otrzymywał wcześniej anonimowe telefony, ale uznał, że to pomyłka.

- Na miejsce zostali skierowani policjanci. Funkcjonariusze przesłuchali świadków, wykonali oględziny. Technik kryminalistyczny zabezpieczył ślady, wykonał dokumentację fotograficzną. Policjanci wstępnie ustalili, że nieznana osoba wybiła szybę w domu jednorodzinnym i wrzuciła do środka woreczki z substancją śmierdzącą - poinformował asp. sztab. Piotr Kwidziński, rzecznik kościerskiej policji.

an/zdr/Radio Gdańsk/polsatnews.pl