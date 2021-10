- Mam sygnały z instytucji unijnych, że ten plan zostanie wkrótce zatwierdzony. Zostanie obudowany pewnymi dodatkowymi elementami – powiedział europoseł PiS Karol Karski.

Jeden do dwudziestu siedmiu

Na pytanie, czy chodzi o elementy z zakresu samorządności, odpowiedział, że chodzi o "pewne regulacje z zakresu inżynierii finansowej" i dokonanie przelewu środków. – Sadzę, że nie będziemy musieli nawet do końca października czekać, aż te środki wpłyną do Polski - zapowiedział.

Senator Krzysztof Brejza (KO) zasugerował, że Polska została w UE sama przeciwko wszystkim.

- Mamy sytuację skłócenia rządu ze wszystkimi partnerami w Unii Europejskiej, od tego sławnego 1:27, po konflikt z Niemcami, Francuzami, Holendrami, Duńczykami... Polska bardzo dużo straciła. To jest polityka izolacjonizmu – ocenił Brejza.

"Nie ma przesłanek, by blokować"

Rzeczniczka Komisji Europejskiej Dana Spinant poinformowała w poniedziałek na konferencji w Brukseli, że KE prowadzi nadal rozmowy z Polską ws. akceptacji Krajowego Planu Odbudowy. Przyjęcie planu przez KE otwiera drogę do wypłaty Polsce środków z Funduszu Odbudowy. Polska ma mieć do dyspozycji ok. 58 mld euro.

Z kolei rzecznik polskiego rządu Piotr Müller powiedział we wtorek, że liczy na przyjęcie w najbliższym czasie przez KE Krajowego Planu Odbudowy, bo - według niego - "nie ma żadnych formalnych przesłanek, by blokować dokument". Wskazał, że nie ma decyzji, by występować ze skargą przeciwko KE do TSUE.

