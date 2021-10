W czwartek dokonano próbnego wystrzelenia z terytorium KRLD rakietowego pocisku ziemia-powietrze nowego typu - podała w piątek Koreańska Centralna Agencja Prasowa. Była to czwarta próba z udziałem pocisków balistycznych przeprowadzona w Korei Płn. we wrześniu. Z kolei w środę poinformowano, że wystrzelona we wtorek rakieta była testowanym przez armię KRLD "pociskiem hipersonicznym nowego typu"