Z komórką w ręku już od ćwierć wieku. Pierwszego października 1996 roku Plus jako jeden z pierwszych operatorów w Polsce uruchomił sieć telefonii komórkowej. To zapoczątkowało nową erę telefonów - bez kabla.

- Ćwierć wieku to faktycznie długo, ale z perspektywy rozwoju technologicznego w zasadzie to mgnienie oka. Rozwój naszej sieci nastawiony jest na to, żeby zmieniać otoczenie każdego Polaka, każdego naszego klienta jest u nas wpisany w DNA - powiedział Piotr Skrzypczak, dyrektor sprzedaży i zarządzania bazą Plus.

Dariusz Rogucki, pozostaje klientem Plusa od 25 lat. Dobrze pamięta początki. - To było wydarzenie, że można rozmawiać bez budki telefonicznej, bez żetonów - wspominał w rozmowie z Polsat News.

- Byłem bardzo zadowolony, że pojawił się Plus, bo to była taka firma dosyć nowoczesna. I tak zostałem do dziś - dodał inny klient Marek Wiliński.

Z firmą od początku związane jest również małżeństwo państwa Darkowskich. Jak wspominają, dzięki temu, mogli łatwo się za sobą komunikować. - W każdym momencie mogłam się dodzwonić, wiedziałam gdzie jest mąż, przynajmniej z tego, co mówił - żartowała pani Darkowska.

Klienci związani z Plusa od początku otrzymali prezenty w postaci sprzętu i usług telekomunikacyjnych.

