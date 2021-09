Wręczenie aktu powołania nastąpiło podczas spotkania, które odbyło się w Pałacu Prezydenckim 30 września 2021 r.

W końcu sierpnia zakończyły się kadencje dotychczasowych prezesów SN - z Izby Cywilnej Dariusza Zawistowskiego oraz z Izby Pracy - Józefa Iwulskiego. Prezydent Duda podjął decyzję o powołaniu sędziego Piotra Prusinowskiego na prezesa Izby Pracy, zaś I prezes SN, sędzi Małgorzaty Manowskiej, na p.o. prezesa Izby Cywilnej.

Wybór sędzi Manowskiej na p.o. prezesa Izby Cywilnej wynikał z faktu, że 29 czerwca b.r. zgromadzenie sędziów Izby Cywilnej nie wyłoniło kandydatów. "Zgromadzenie sędziów Izby Cywilnej podjęło uchwałę o odroczeniu jego obrad do czasu zakończenia postępowań toczących się przed Trybunałem Sprawiedliwości UE" - informowano po tamtym czerwcowym zgromadzeniu.

W związku z tym, jak informowano we wrześniowym komunikacie SN, po wyborze p.o. prezesa Izby "powszechnie wiążące przepisy prawa zobowiązują osobę, której Prezydent RP powierzył wykonywanie obowiązków prezesa Izby Cywilnej, do zwołania w ciągu tygodnia zgromadzenia sędziów Izby w celu wyboru kandydatów na stanowisko prezesa". "Obowiązek ten wynika wprost z ustawy, której nie mogą uchylić poglądy poszczególnych sędziów SN, nawet jeżeli znalazły wyraz w uchwałach innego zgromadzenia sędziów SN" - czytamy.

Troje kandydatów

Zgromadzenie sędziów Izby Cywilnej odbyło się 7, 16 i 27 września. Zgodnie bowiem z przepisem ustawy o SN do dokonania wyboru kandydatów na stanowisko prezesa Izby wymagana jest obecność co najmniej dwóch trzecich członków zgromadzenia. Jeżeli wyboru nie dokonano ze względu na brak wymaganego kworum, do dokonania wyboru na kolejnym posiedzeniu wymagana jest obecność co najmniej połowy członków zgromadzenia. Jeżeli także na tym posiedzeniu wyboru nie dokonano ze względu na brak wymaganego kworum, wybór może zostać dokonany na kolejnym posiedzeniu w przypadku obecności co najmniej jednej trzeciej członków zgromadzenia.

Ostatecznie kandydaci na prezesa Izby Cywilnej Sądu Najwyższego - sędziowie Marcin Łochowski, Mariusz Łodko oraz Joanna Misztal-Konecka - zostali wybrani podczas trzeciego posiedzenia zgromadzenia sędziów Izby Cywilnej SN 27 września.

Podczas poprzednich zgromadzeń część sędziów opuszczała obrady, zrywając w ten sposób kworum i uniemożliwiając wybory. Sędziowie ci wskazywali wtedy na fakt odroczenia obrad jeszcze wcześniejszego zgromadzenia z 29 czerwca br. zwołanego w celu wyboru kandydatów na prezesa Izby i niemożliwość prowadzenia równoległej procedury. Także na poniedziałkowym zgromadzeniu nie była obecna część sędziów Izby.

Kworum utrzymane

Rzecznik SN Aleksander Stępkowski przekazał w poniedziałek, że tego dnia podczas zgromadzenia Izby Cywilnej kworum zostało utrzymane. Tym razem zgodnie z przepisami dla dokonania wyboru kandydatów wymagana była obecność co najmniej jednej trzeciej członków zgromadzenia. W głosowaniu wzięło udział 10 sędziów z 24, którzy początkowo uczestniczyli w zgromadzeniu. Stępkowski poinformował przy tym, że analogicznie do poprzednich posiedzeń 14 sędziów w pewnym momencie zgromadzenia opuściło obrady.

Joanna Misztal-Konecka ukończyła z wyróżnieniem studia prawnicze (2000) i historyczne (2001). Jest sędzią Sądu Najwyższego w Izbie Cywilnej, profesorem nauk prawnych. Specjalizuje się w prawie cywilnym procesowym i materialnym oraz w prawie rzymskim. Jest członkinią Towarzystwa Naukowego Procesualistów Cywilnych, Grupy Polskiej Stowarzyszenia Prawa Międzynarodowego (ILA), Komisji Prawniczej Oddziału Polskiej Akademii Nauk w Lublinie.

