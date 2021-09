W poniedziałek po godzinie 20 dyżurny tomaszowskiej policji otrzymał zgłoszenie od sióstr zakonnych, które prosiły o pomoc, ponieważ zgubiły się w lesie na jednym ze szlaków w rezerwacie przyrody Szumy nad Tanwią.

Zawiadomiły służby

Na początku próbowały one same odnaleźć drogę powrotną na jeden z leśnych parkingów. To tam pozostawiły samochód. Gdy poszukiwania nie przynosiły rezultatów, a na dworze zaczęło robić się coraz ciemniej, zakonnice zdecydowały się zawiadomić służby.

Policjanci natychmiast rozpoczęli poszukiwania w kompleksie leśnym. Trwały one godzinę.

Około 21 siostry zakonne zostały odnalezione i bezpiecznie odprowadzone na parking.

