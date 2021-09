Z półtorarocznym opóźnieniem z powodu pandemii odbyła się we wtorek wieczorem w Royal Albert Hall światowa premiera najnowszej części filmu o Jamesie Bondzie "Nie czas umierać". - Z czym dziś walczą agenci? Każdy wywiad ma inne cele i realizuje to, co jest najistotniejsze dla bezpieczeństwa jego państwa - mówił w rozmowie z Polsat News Vincent Severski, były agent wywiadu.