Tajemnice Dolnego Śląska. Warto je odkrywać

Są całoroczną atrakcją turystyczną Dolnego Śląska – magiczne góry. Ciągnące się na południu regionu Sudety to najstarsze polskie pasmo. Bez wątpienia ich poznawanie dostarczy wrażeń każdemu, bez względu na rodzaj zainteresowań – poszukiwaczom minerałów, obserwatorom dzikiej zwierzyny, fotoamatorom, jak i fanom górskich wycieczek.

Opisując dolnośląskie góry, nie sposób nie wspomnieć o symbolu Karkonoszy – Śnieżce (wysokość najwyższego szczytu Sudetów to 1603 m n.p.m.). Na Śnieżkę najłatwiej dojść z Karpacza, skąd prowadzi kilka szlaków turystycznych. Wyciągiem krzesełkowym można również wjechać na pobliski szczyt – Kopę.

Idącym niebieskim szlakiem polecić należy ewangelicki kościół Wang. Został on zbudowany na przełomie XII i XIII w. w miejscowości Vang w Norwegii z sosnowych bali bez użycia gwoździ – wszystkie połączenia zrealizowano przy pomocy drewnianych złączy ciesielskich. Do Karpacza trafił przed dwustu laty. Budowla uznawana jest za najstarszą drewnianą świątynię w Polsce.

Parki i szczyty

Sudety to także dwa Parki Narodowe: Karkonoski (należy do sieci Rezerwatów Biosfery UNESCO) i Gór Stołowych. Ponadto na ich terenie utworzono kilka parków krajobrazowych: Ślężański, Śnieżnicki, Rudawski, Góry Opawskie, Chełmy, Doliny Bobru i Gór Sowich.

Wszystkich atrakcji oferowanych przez wymienione parki nie sposób opisać. Można jednak wspomnieć o tych najbardziej znanych i charakterystycznych, jak np. Szczeliniec Wielki – najwyższy szczyt w Górach Stołowych (919 m n.p.m.) zaliczany do Korony Gór Polski. Punktem wypadowym do jego zdobycia jest położona zaledwie o 150 metrów niżej wieś Karłów.

Niezapomnianym przeżyciem będzie też z pewnością wspięcie się na wierzchołek Szrenicy (1362 m n.p.m.) w zachodniej części Karkonoszy, na południe od Szklarskiej Poręby, gdzie można przenocować w działającym od 1922 roku schronisku turystycznym. Ze szczytu rozciąga się niesamowity widok na Kotlinę Jeleniogórską, Góry Izerskie oraz część polskich i czeskich Karkonoszy.

WIDEO: Rozmowa z Bartłomiejem Kubiczem, szefem promocji Dolnego Śląska

Niezapomniane widoki czekają na tych, którzy znajdą się w pobliżu Śnieżnych Kotłów – w granicach Karkonoskiego Parku Narodowego. Te dwa polodowcowe kotły o stromych, skalnych ścianach sięgających nawet 200 metrów – pokryte warstwą zmrożonego śniegu i oświetlane ostrym, zimowym słońcem lub spowite w gęstej mgle – na długo pozostają w pamięci.

Żelaznym punktem wszystkich wycieczek w Sudety jest również zejście głęboko pod ziemię, do Jaskini Niedźwiedziej. Usytuowana w Kletnie koło Stronia Śląskiego swoją nazwę zawdzięcza szkieletom ów niedźwiedzi jaskiniowych, które w niej odkryto. Oprócz nich skrywała również szczątki lwa jaskiniowego oraz kości innych zwierząt plejstoceńskich. Jaskinię odkryto w 1966 r. Okazała się jedną z najdłuższych w Polsce – liczy sobie 4500 metrów.

Festiwal Górski

Bogactwo Sudetów nie przeszkadza miłośnikom wspinaczki zauważać też innych gór. Stąd pomysł na Festiwal Górski im. Andrzeja Zawady w Lądku-Zdroju, prestiżowe wydarzenie w świecie wspinaczy, podczas którego rozdawane są Złote Czekany. To najstarsze i największe spotkanie ludzi gór miało w tym roku swoją 26. edycję. Program wypełniają konkursy poświęcone górskim filmom, literaturze, jak również prelekcje wybitnych światowych himalaistów, alpinistów i wspinaczy.

Festiwal to również kilkadziesiąt warsztatów związanych z tematyką górską, m.in. wspinaczkowe, sprzętowe, pierwszej pomocy, zachowań w górach, suplementacji czy dobrego przygotowania do bezpiecznych, górskich wędrówek. Wiedzę teoretyczną i praktyczną – podczas warsztatów Młodego Podróżnika – zdobywają także dzieci.

Wprawdzie festiwal zakończył się 19 września, jednak w internecie wciąż można obejrzeć wszystkie festiwalowe filmy. Dostępne są na stronie www.filmygorskie.pl. Oprócz tegorocznych produkcji znajdziemy tam także setki filmów z poprzednich lat.

WIDEO: Rozmowa z Jackiem Iwanczem, radnym sejmiku dolnośląskiego

Rowerowy Dolny Śląsk

Z kolei okolice Wrocławia i cały Dolny Śląsk to raj dla fanów jednośladów, zarówno tych rekreacyjnych, jak i bardziej doświadczonych, a nawet miłośników doznań ekstremalnych.

Tras rowerowych jest tyle, że bez najmniejszego problemu można wybrać coś idealnie pasującego do własnych upodobań, możliwości technicznych i kondycyjnych. Nie muszą to być więc od razu trudne górskie etapy. Można choćby pokonać szlak z Wrocławia rozpoczynający się pod Stadionem Miejskim, a prowadzący wzdłuż Odry do Brzegu Dolnego i z powrotem. Przemierzyć go mogą zarówno użytkownicy rowerów szosowych, jak górskich.

Z nizinnych i równinnych rejonów Dolnego Śląska na rajdy rowerowe polecić wypada również Dolinę Baryczy czy Bory Dolnośląskie z ciekawymi trasami wokół Bolesławca – dojedziemy nimi do dwóch podmiejskich zamków – Kliczkowa oraz Grodźca.



Żelaznym punktem wszystkich wycieczek dla turystów, którzy znajdą się w pobliżu Wałbrzycha, jest Zamek Książ i rowerowa trasa wokół Książańskiego Parku. Do zdobycia rowerem jest również pobliski Chełmiec, do niedawna uznawany za najwyższy szczyt Gór Wałbrzyskich.

Dla fanów górskich tras idealnych będzie kilkanaście szlaków wokół Szklarskiej Poręby pozwalających zdobywać Karkonosze i Izery. Na krótki odpoczynek polecić można kojący szum wody spadającej kaskadami Wodospadu Szklarki.



Nawet mniej doświadczeni amatorzy poradzą sobie natomiast w Górach i Pogórzu Kaczawskim, a każdy z cyklistów zobaczyć będzie mógł tamtejsze powulkaniczne krajobrazy z tak ciekawymi formacjami, jak choćby tzw. Organy Wielisławskie.

WIDEO: Rozmowa z Grzegorzem Basińskim, konserwatorem zabytków i znawcą Srebrnej Góry

Twierdza Srebrna Góra

Na rowerowym szlaku, ale nie tylko, koniecznie musi znaleźć się Twierdza Srebrna Góra. To wyjątkowa atrakcja militarna regionu, obiekt unikatowy w skali całej Europy, nie tylko dlatego, że jest największą górską fortyfikacją na Starym Kontynencie. Twierdza Srebrna Góra to wielowątkowa historia, która sięga XVIII wieku, ale i II wojny światowej. To także niesamowite górskie widoki.

Twierdza położona jest na szczycie wzgórza, na wysokości ponad 600 m n.p.m. Góruje ponad szlakami. Widać ją z daleka. Wraz z twierdzami w Nysie, Kłodzku i Świdnicy stanowiła pas obronny Kotliny Kłodzkiej oraz pasa sudeckiego.

WIDEO: Rozmowa z Jakubem Feigą z Dolnośląskiej Organizacji Turystycznej

Twierdza Srebrna Gόra to w rzeczywistości nie jeden obiekt. Składa się z sześciu fortόw i kilku bastionόw. Głόwny jej trzon tworzy zespół bastionόw z donżonem (wolno stojącą wieżą obronno–mieszkalną) w środku. Obiekt posiadał 151 pomieszczeń fortecznych (kazamat) rozmieszczonych na trzech kondygnacjach. Ogromne magazyny, studnie, zbrojownia, kaplica, więzienie, szpital, piekarnia, browar, warsztaty rzemieślnicze i prochownia czynił fort całkowicie samodzielnym oraz samowystarczalnym.

Jeśli ktoś ma ochotę na dodatkowe emocje, powinien wybrać się na Nocne Zwiedzanie Twierdzy Srebrna Góra. Odbywa się ono regularnie, zazwyczaj co sobotę. Dokładne terminy podane są na stronie www.forty.pl.

Srebrna Góra, choć nie została zdobyta przez Francuzów z czasów Napoleona, jest w zasięgu każdego miłośnika ścieżek enduro. Okolice twierdzy to cały kompleks tras zapierających dech w piersiach. Nic dziwnego, że Srebrna Góra stała się jednym z najpopularniejszych trailowych ośrodków w Polsce.

Wciąż tyle do odkrycia

Wszystkich atrakcji, jakie oferuje turystom Dolny Śląsk wymienić nie sposób. A region wciąż się zmienia, choćby za sprawą funduszy unijnych. Z realizowanymi inwestycjami można zapoznać się na fotograficznej wystawie "Dolny Śląsk w formie". Do końca września będzie eksponowana na głównym deptaku w Cieplicach. Później zaprezentowana zostanie także w Kłodzku, Wałbrzychu, Legnicy, Bolesławcu, Wołowie, Lubinie, Ząbkowicach Śląskich, Wrocławiu i Górze.

Natomiast w stolicy Dolnego Śląska do końca września gości plenerowa wystawa fotograficzna z najpiękniejszymi ujęciami lokalnych fotografów pokazującymi różnorodność regionu – "Tajemniczy Dolny Śląsk". Bo Dolny Śląsk to niezliczone tajemnice, które warto odkrywać.

Artykuł powstał przy współpracy z województwem dolnośląskim.

