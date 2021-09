Lokatorom kilkudziesięciu bloków przy ulicy Cześnikowskiej na poznańskim Grunwaldzie wyłączono ogrzewanie do 22 października. To przez planowany remont sieci ciepłowniczej. Mieszkańcy są niezadowoleni, bo nikt z nimi tej decyzji nie konsultował.

Problem braku ciepła dotyczy mieszkańców 21 bloków na poznańskim osiedlu. Komunikat o odłączeniu sieci ciepłowniczej dotarł do nich bez wcześniejszych konsultacji. Informacja pojawiła się na początku sezonu grzewczego.

Zgodnie z nią ciepła ma nie być do 22 października. Wszystko to przez inwestycje prowadzoną przez firmę Veolia Poznań.

Jak podkreślają mieszkańcy, teraz temperatury nie są jeszcze bardzo niskie, ale potem może być poważny problem.

- Jest chłodno, ja tam jeszcze wytrzymuję, ale są też starsze osoby, to może być dla nich kłopot - mówi jeden z lokatorów. - Tu wiele rodzin ma małe dzieci, zwróćcie na to uwagę - dodaje kolejny.

Kłopotliwe przyłącza

- Z tego co wiemy, była umowa przyłączeniowa, mieliśmy wykonać przyłącza - wyjaśnia Andrzej Szuman z zarządu spółdzielni.

Dodaje, że "z informacji, które do nas dotarły wynika, że niektóre wspólnoty w ogóle nie przygotowały tych przyłączy". - Okazało się, że wszystkie budynki muszą być przygotowane, by puścić to ciepło jednocześnie - mówi Szuman.

Podkreśla, że "takiego opóźnienia myśmy się nie spodziewali", dlatego informacja trafiła do mieszkańców dopiero niedawno.

Veolia Poznań zapowiada, że problem będzie starała się rozwiązać jak najszybciej.

