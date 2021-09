Ochotnicza Straż Pożarna to nie skansen, to żywa tkanka społeczności lokalnych; druhny i druhowie to elita lokalnych społeczności - mówił w poniedziałek premier Mateusz Morawiecki podczas gali programu "Orlen dla strażaków" w Warszawie. Podkreślał, że wkrótce strażacy z OSP otrzymają na mocy ustawy ulgi i dodatki. Dziękował także strażakom za zaangażowanie i budowę lokalnych społeczności.