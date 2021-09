B-17 to legendarny bombowiec znany najbardziej jako "Latająca Forteca". Firma Boeing od 1936 roku do 1945 wyprodukowała niemal 13 tys. egzemplarzy. Ten konkretny samolot to B-17 w wersji E i mimo że wyprodukowano go w 1941 roku, nigdy nie wziął udziału w bitwie.

Mimo to "CV" samolotu jest bogate. B-17E rozpoczął służbę 16 maja 1942 roku, jednak nigdy nie trafił na fronty II wojny światowej. Ten egzemplarz spędził wojnę w Stanach Zjednoczonych, gdzie wylatał w sumie 1800 godzin, jako podstawa do opracowania zaawansowanego autopilota C-1.

Samolot po II wojnie światowej użytkowała uczelnia

Po II wojnie światowej samolot został przekazany uniwersytetowi w Minnesocie. Uczelnia wykorzystywała go do wykonywania map lotniczych w Kanadzie, a następnie B-17E operował z miasta Thule na Grenlandii. W latach 60. transportowano nim łatwo psujące się towary w Boliwii, gdzie pewnego razu musiał awaryjnie lądować. W 1990 roku samolot poleciał z powrotem do Stanów Zjednoczonych, a w 1998 do stanu Waszyngton, gdzie znajduje się do dziś.

Legendarny samolot B-17E można kupić za 9 mln dolarów na stronie "Platinum Fighter Sales". Maszyna została wyczyszczona i doprowadzona do stanu niemal idealnego. Jedyny mankament, to fakt, że ewentualny nabywca będzie musiał go samemu złożyć. Sprzedawcy dołączają instrukcję.

