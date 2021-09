- Donald Tusk wracając do polskiej polityki założył, że doprowadzi do sytuacji maksymalnej polaryzacji sceny politycznej - albo PiS, albo PO; Ta polityka jest błędna - tłumaczył w rozmowie z dziennikarzem Polsat News poseł Lewicy Marek Dyduch.

Rzecznik PO Jan Grabiec poinformował w środę, że lider PO Donald Tusk wezwał na rozmowę Borysa Budkę i Tomasza Siemoniaka "w związku z niezachowaniem należytych standardów, jakich oczekuje się od wiceprzewodniczących PO". Według informacji sprawa ma związek z udziałem obu polityków w urodzinach dziennikarza Roberta Mazurka i zdjęciami z tego spotkania zamieszczonymi przez dziennik "Fakt". Obaj politycy oddali się do dyspozycji szefa PO.

"To jest zła droga"

Na imprezie dziennikarza obecny był także poseł Lewicy Marek Dyduch, który w rozmowie z Marcinem Fijołkiem skomentował burzę jaką wywołało spotkanie.

- Donald Tusk wracając do polskiej polityki założył, że doprowadzi do sytuacji maksymalnej polaryzacji sceny politycznej - albo PiS, albo PO, a tych pomniejszych będą sobie wybierali według własnego uznania - mówił polityk.

- Ta polityka jest błędna, bo nie tylko prowadzi do tego, że nie wypada się z kimś przywitać, z jednej opcji bądź z drugiej, w jego mniemaniu, ale nadal będzie dzielić polskie społeczeństwo - tłumaczył Dyduch.

- To jest zła droga, ja bym powiedział: Donaldzie nie idź tą drogą - podkreślił poseł.

Bez dialogu w parlamencie

Polityk, zapytany w jakim kierunku prowadzi taki spór, stwierdził: "To skończy się tym, że ludzie wyjdą na ulice, bo prędzej czy później dojdzie do takiej skrajności w parlamencie, a to się przełoży na społeczeństwo".

- Myśmy już mieli takie przypadki, ale to może być jeszcze groźniejsze - dodał.



- Po to jest parlament, żeby było miejsce na debatę, dialog i rozwiązywanie ważnych dla Polski spraw - podkreślił Dyduch, dodając, że bez dialogu obecna sytuacja "źle się skończy".

Poseł stwierdził, że w przeszłości "nie było tak ostrej polityki". - Oni potrafili usiąść do stołu, chociaż część z tych polityków była wcześniej represjonowanych, zamkniętych, bo wiedzieli, że musi być dialog - tłumaczył. - Jeśli to kończyłoby się na ulicy, to po co to wszystko? Jaka byłaby to demokracja - dodał.

Odnosząc się do atmosfery na urodzinach redaktora Roberta Mazurka, Dyduch zwrócił uwagę, że w polskiej polityce "doszliśmy do punktu, w którym boimy się rozmawiać z przeciwnikiem w jakimkolwiek miejscu, bo nam nie wypada".



- A ludzie nas wybrali, aby rozwiązywać problemy, a nie po to, żeby się pozabijać w parlamencie - stwierdził poseł.

