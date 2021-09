20-letni Lalan Kumar został zatrzymany w kwietniu ubiegłego roku. Pochodzi z wioski Madżhor w północno-wschodnim indyjskim stanie Bihar, w której żyje ok. 2 tys. kobiet. Nie jest jeszcze znana data jego procesu, ale decyzją sądu został wypuszczony z aresztu pod warunkiem prac na rzecz wszystkich mieszkanek Madżhoru.

Indie: pranie dla kobiet to dobra kara za próbę gwałtu

Według społeczności Madżhoru ta forma kary miała na nich pozytywny wpływ, bo przestępstwa przeciwko kobietom stały się we wsi przedmiotem publicznej debaty. - To historyczna decyzja. Zwiększy szacunek dla kobiet i pomoże chronić naszą godność - powiedziała w rozmowie z AFP Nasima Khatoon, zasiadająca w radzie wioski.

Indyjskie przepisy karzące gwałcicieli zostały zaostrzone w 2012 r. po zbiorowym gwałcie na młodej kobiecie, która zmarła w wyniku odniesionych ran. Sprawa zbulwersowała cały świat. W 2020 r. w całych Indiach zgłoszono ponad 28 tys. przypadków napaści seksualnej. Policja od dawna jest krytykowana za to, że nie robi wystarczająco dużo, by zapobiegać przestępstwom i nie wnosi spraw do sądu.

