To tak zwany wyścig słoni, czyli wzajemne wyprzedzanie się ciężarówek. W większości przypadków wyprzedzający jedzie niewiele szybciej od wyprzedzanego - stąd nazwa.



To nagranie spod Łomży pokazuje właśnie takie przyciężkie wyprzedzanie.

- Na tej drodze obowiązuje zakaz wyprzedzania przez pojazdy ciężarowe, kierowca zignorował tutaj całkowicie przepisy ruchu drogowego - powiedział Piotr Pietrzak z Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Łomży.

Było wyprzedzanie na zakazie, jazda pod prąd, gdy kierowca nie zmieścił się przed wysepką rozdzielającą dwa pasy ruchu, a na koniec hamowanie, kiedy z przeciwka nadjeżdżał samochód.

Maksymalna kara za takie wykroczenia to 500 zł.

Jechała pod prąd

Niebezpiecznie było także na S5 pod Kościanem. Kobieta jechała przez ponad 30 km pod prąd. Tylko dzięki swojemu refleksowi kilku kierowców uniknęło zderzenia z fordem, za którego kierownicą siedziała 85-latka.

- Tłumaczyła, że się pomyliła, a kiedy się zorientowała, postanowiła kontynuować jazdę. O jej losie zdecyduje teraz sąd - przekazał mł. insp. Andrzej Borowiak z Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu.



Autostrady i drogi szybkiego ruchu to wymagające trasy - przede wszystkim ze względu na prędkości.

Ile wynosi czar reakcji kierowcy?

- Czas reakcji kierowcy to jedna sekunda - to jest wtedy, jak jesteśmy wypoczęci, ale jak wracam po pracy do domu, to już muszę mieć świadomość, że to może być półtorej sekundy. A już po g. 17 to wszyscy gonią tak, jakby spuścili charty na wyścigach - mówił Robert Szpindor, trener doskonalenia techniki jazdy Skoda Auto Polska.

Niestety konieczna jest czujność. Wykazał się nią kierowca w Tarnowskich Górach, który zobaczył zaparkowane na lewym pasie autostrady auto i wezwał policję.



Policjanci zgasili silnik w aucie, wyjęli kluczyki ze stacyjki. Za kierownicą spał mężczyzna, którego udało się po dłuższym czasie dobudzić. Był kompletnie zdezorientowany, nie wiedział, skąd się wziął w tym miejscu. Alkomat wykazał trzy promile.

