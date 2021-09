Pożar w domu mieszkalnym we wsi Łupki koło Wlenia wybuchł w środę po godz. 13. Do gaszenia wysłani zostali strażacy z PSP we Lwówku Śląskim oraz OSP we Wleniu i w Pilchowicach. Wstępnie jako przyczynę strażacy wskazują wybuch butli z gazem.

W budynku zamieszkiwały trzy rodziny, które zmuszone były do ucieczki. Ponieważ mieszkańcy, jak zaznacza portal Lwowecki.info, wyszli tak jak stali, zostali bez niczego. Wśród poszkodowanych przez pożar jest rodzina z niemowlęciem.

Oprócz strażaków na miejscu pracuje także policja, pogotowie ratunkowe oraz pogotowie energetyczne. Portal Lwowecki.info zauważa, że to kolejny pożar w gminie Wleń w ciągu ostatnich kilku dni. W piątek spłonął pustostan w Marczowie.

