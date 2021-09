Policjant z Węgierskiej Górki wykonywał czynności służbowe na terenie jednej z posesji, kiedy zauważył młodą sarnę na opuszczonej działce.

Interwencja policji. Właściciele poniosą konsekwencje

Początkowo funkcjonariusz myślał, że sarna dostała się na posesję przez dziurę w ogrodzeniu i nie umiała sama znaleźć drogi wyjścia. Szybko zorientował się jednak, że zwierzę zostało tam celowo zamknięte.



Bramka do działki została zabezpieczona przed otwarciem drutem, a na posesji znajdowały się resztki jedzenia, którymi sarna najprawdopodobniej była dokarmiana.



Funkcjonariusz ustalił, kto jest właścicielem posesji, a osoby te przyznały, że uwięziły sarnę. Jak podaje policja, właściciele w swoim postępowaniu nie widzieli jednak niczego złego.

ZOBACZ: Lubelskie. Policja ścigała pijanego kierowcę, który wiózł żonę i troje dzieci



O sytuacji powiadomione zostały odpowiednie służby, które zajęły się zwierzęciem. W stosunku do 35-letniej właścicielki posesji skierowany został natomiast wniosek do sądu o naruszenie artykułu 51. prawa łowieckiego, który mówi m.in. o przetrzymywaniu zwierzyny bez odpowiedniego pozwolenia, za co grozi grzywna.

WIDEO - Krościenko Wyżne. Ciągnęła psa za autem. Wcześniej była karana za znęcanie się nad zwierzętami Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

zma/polsatnews.pl