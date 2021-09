Do tragicznego zdarzenia doszło podczas sobotniej konferencji prasowej medyków na terenie "Białego Miasteczka 2.0". Mężczyzna próbował się samookaleczyć. Z obrażeniami twarzy trafił do szpitala. Na miejscu pracują służby.

Na miejscu zdarzenia pracują służby. Na razie nie wiadomo, kim jest mężczyzna ani w jakim jest stanie. Został przewieziony do szpitala.

- Dźwięk wystrzału przerwał konferencję, udzieliliśmy natychmiastowej pomocy. Mężczyzna trafił do szpitala. Dziękujemy obecnym medykom za natychmiastową reakcję. Policja, która zareagowała natychmiast pracuje na miejscu zdarzenia. Postanowiliśmy dzisiaj zrezygnować z dzisiejszego programu. Pozostaną na terenie miasteczka tylko medycy, w ciszy - mówił organizator białego miasteczka Piotr Pisula.





Na nagraniu z konferencji protestujących słychać strzał (ok. 11-tej minuty nagrania).

Do tragicznych zdarzeń doszło podczas sobotniej konferencji medyków, którzy od ośmiu dni protestują przed kancelarią premiera. Żądają lepszych warunków pracy i godnych pensji. W Alejach Ujazdowskich stworzyli białe miasteczko.

Odpowiedzialna za dialog społeczny w Kancelarii Prezydenta minister Janke powiedziała w środę, że w Pałacu Prezydenckim odbyło się spotkanie z przedstawicielami związków zawodowych i samorządu zawodów medycznych. Przekazała, że na spotkanie nie stawili się ci, którzy są zrzeszenie w Ogólnopolskim Komitecie Protestująco-Strajkowym.

Białe miasteczko: prosimy o dialog z przedstawicielem premiera

Przedstawiciel protestujących, reprezentujących różne zawody i specjalności służby zdrowia, odniósł się do czwartkowej konferencji prasowej po posiedzeniu Zespołu Trójstronnego z udziałem m.in. ministra zdrowia Adama Niedzielskiego i przedstawicieli NSZZ Solidarność.

- Związkowcy biorący udział w tym posiedzeniu nie reprezentują protestujących, którzy są w białym miasteczku - tłumaczył Pisula. - W ramach Zespołu Trójstronnego porozumienie pomiędzy Solidarnością a Ministerstwem Zdrowia właściwie zostało już osiągnięte kilka miesięcy temu - zauważył. - Dziś ogłoszone szumnie porozumienie tak naprawdę nie wnosi nic nowego - podkreślił.

Za krzywdzące Pisula uznał, że na konferencji prasowej po posiedzeniu Zespołu Trójstronnego skupiono się na wynagrodzeniach służb medycznych. "Przypominam, że wśród postulatów białego miasteczka na pierwszym miejscu jest pacjent - bezpieczeństwo pacjenta i bezpieczeństwo medyka oraz odbiurokratyzowanie systemu. My dzisiaj o wynagrodzeniach mówimy, jako o czymś dodatkowym " - argumentował przedstawiciel Porozumienia Rezydentów.

"Być może skupienie się na liczbach to efekt tego, że pan minister jest jednak ekonomistą" - ocenił.

"Białe miasteczko jest miejscem dialogu, omawiane są tu prawdziwe problemy ochrony zdrowia. Jako komitet protestacyjno-strajkowy bardzo prosimy o dialog z przedstawicielem premiera, który będzie dialogiem na temat realnych problemów, których minister zdrowia w ogóle nie podejmuje" - podsumował Pisula.

Rzecznik prezydenta: to niepoważne

Spychalski był w czwartek pytany w Polskim Radiu 24, "czy to jest poważne", że protestujący najpierw kierują list do prezydenta Andrzeja Dudy z prośbą o spotkanie, na które zainteresowani autorzy listu nie przychodzą.

- To jest niepoważne - odpowiedział. - Jeżeli jest kierowany publicznie wniosek do Kancelarii Prezydenta, apel bezpośrednio do prezydenta z prośbą o spotkanie, a pani minister Bogna Janke, która w Pałacu Prezydenckim odpowiada za dialog, zaprasza na takie spotkanie, a wczoraj o godz. 12. miało miejsce w Kancelarii Prezydenta, i ci, którzy o to wnioskują, sami się na takie spotkanie nie stawiają, wysyłając zresztą niezbyt grzeczny list do Kancelarii Prezydenta, to trudno traktować poważnie takie prośby, czy nawet wręcz żądania - ocenił minister.

Dodał, że pierwszy list "też nie był specjalnie grzeczny". "Rozumiem, że w polityce trzeba mieć grubą skórę, ale jeżeli chcemy poważnie rozmawiać o poważnych problemach, które z całą pewnością oczywiście są, to rozmawiajmy uczciwie, dialogujmy w tych miejscach, które są do tego stworzone, rozwiązujmy problemy" - podkreślił.

"Duda bardzo poważnie traktuje rozwiązywanie problemów"

Spychalski dodał, że "obserwując to, co się dzieje w polityce od kilkunastu lat, (to) ta władza, rząd Zjednoczonej Prawicy, prezydent Andrzej Duda bardzo poważnie traktuje kwestie związane z dialogiem, z rozwiązywaniem problemów, które w Polsce występują - właśnie poprzez rozmowę, właśnie poprzez wspólne ucieranie stanowisk, rozpatrywanie problemu i dyskutowanie".

Minister zwrócił uwagę, że "wiele takich problemów udało się już do tej pory rozwiązać". - Mamy świetne relacje ze stroną społeczną, tak chyba mogę powiedzieć. Ale nie może być tak, że ktoś wnosi o rozmowy żąda tych rozmów, a później się na nie nie stawia, nie przychodzi - mówił Spychalski.

Na uwagę, że w czwartek doszło do spotkania Trójstronnego Zespołu do Spraw Ochrony Zdrowia w Centrum Partnerstwa Społecznego "Dialog" w Warszawie, "co prawda bez udziału tych protestujących przed Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, ale inne związki się spotkały", Spychalski zwrócił uwagę, że w środę w Pałacu odbyło się spotkanie minister Janke z przedstawicielami związków zawodowych i samorządu zawodów medycznych.

- Pewna część środowisk medycznych brała w nim udział, i dobrze, że brała w nim udział. Ja tylko mówię o tym, że ci, którzy publicznie kierowali wniosek do prezydenta i żądali spotkania, na to spotkanie nie przyszli. I to jest zaskakujące, to jest zadziwiające. Można by sobie zadać pytanie, jakimi intencjami ci wnioskujący o to (spotkanie) się kierowali - zaznaczył Spychalski.

Protestujący chcą "wiarygodnego i merytorycznego przedstawiciela"

W czwartek komitet strajkowy skierował list do premiera Mateusza Morawieckiego i wicepremiera, prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego, w którym zaapelował o "podjęcie realnego dialogu" oraz podkreślił, że rząd w tych działaniach musi być "reprezentowany przez odpowiedzialnego, wiarygodnego i merytorycznego przedstawiciela". Współpraca z ministrem zdrowia jest ich zdaniem całkowicie nieudana.

Przedstawiciele komitetu protestacyjno-strajkowego domagają się spotkania z premierem. Nie przyszli we wtorek na spotkanie z ministrem zdrowia Adamem Niedzielskim, nie przyszli również na środowe spotkanie w Pałacu Prezydenckim, a prezydencką minister Bognę Janke komitet zapraszał na swoje środowe spotkanie w siedzibie Forum Związków Zawodowych.

W czwartkowym posiedzeniu Trójstronnego Zespołu do Spraw Ochrony Zdrowia pod przewodnictwem Marii Ochman z NSZZ "Solidarność" w Centrum Partnerstwa Społecznego "Dialog" brało udział szerokie grono reprezentantów sektora ochrony zdrowia, strona społeczna NSZZ "Solidarność", OPZZ i strona pracodawców Pracodawcy RP i Federacja Szpitali Polskich oraz Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej. Mimo zaproszenia, na posiedzeniu nie pojawili się przedstawiciele Komitetu Protestacyjno - Strajkowego. Kolejne spotkanie zespołu planowane jest na 27 września br.

