Na liście jej klientów jest także Marian Banaś - prezes NIK-u. Firma prowadzona przez Joannę Segelstrom okazała się piramidą finansową, a transakcje, które zawierała - praniem pieniędzy. - Umie oczarować ludzi. Wie co powiedzieć, żeby sobie zjednać człowieka - powiedziała oszukana przez nią kobieta.

Łączne straty wyrządzone przez Polkę szacuje się na 300 mln do miliarda złotych, to więcej niż Amber Gold. - Ja praktycznie przestałem żyć. Wszystkie pieniądze jakie miałem, oszczędności - zostały pochłonięte - powiedział oszukany przez Segelstrom.

Kim jest najbardziej poszukiwana Polka na świecie?

By zrozumieć dlaczego Joanna jest poszukiwana przez ponad 190 państw na świecie, trzeba zajrzeć do jej biografii.

Pochodząca z Wadowic kobieta chwilę po maturze wyjechała do Szwecji. Tam ułożyła swoje życie na nowo i odcięła się od bliskich z Polski. - Ona mówiła, że jej matka była korespondentką, ojciec marszandem, co oczywiście było nieprawdą - powiedziała Agnieszka Szwajgier z Radia 357, która jest autorką serii reportaży na temat Joanny Segelstrom.

Dziennikarka rozmawiała między innymi ze znajomymi Joanny ze szkoły w Wadowicach. - Ona nigdy nie interesowała się sztuką, my jesteśmy wszystkie zdziwione - powiedziała koleżanka poszukiwanej.

Na temat życia Joanny w Szwecji wiadomo, że wyszła za mąż i urodziła syna Mikaela. Tam też w latach 90. otworzyła swoją pierwszą galerię sztuki w Trelleborgu. Prężnie rozwijający się biznes sprawił, że w 2017 roku Joanna należała do dziesiątki najlepiej zarabiających tam osób.



Joanna szybko rozszerzyła swoją działalność poza Szwecję, a życie polskiej emigrantki i jej syna można określić słowem - luksus.

Nowe znajomości i nowi inwestorzy

Kolejne miejsca to kolejne ekskluzywne przyjęcia i nowe znajomości - co za tym idzie nowi inwestorzy, których nie brakowało. Od 2012 roku Galleri New Form - bo taką nazwę miała galeria sztuki Joanny - zaczęła otwierać swoje oddziały w Polsce - w Gdańsku, Warszawie i Białymstoku. Od początku Joannie w biznesie towarzyszył jej syn Mikael - to on otwierał kolejne galerie - w Hiszpańskiej Marbelli czy w Miami.

WIDEO: Najbardziej poszukiwana Polka na świecie. Materiał "Raportu"

Oferta Joanny była prosta - inwestorzy mieli zakupić dzieła sztuki, które Polka wystawiała w swojej galerii, następnie kobieta po pewnym czasie miała te dzieła odkupić od nabywców z gwarantowanym zyskiem - od kilkunastu do nawet kilkudziesięciu procent. Pewny zysk przyciągał wielu klientów - wśród nich aktorka Grażyna Wolszczak czy szef Najwyższej Izby Kontroli - Marian Banaś.

- Tam byli ludzie z pierwszych stron gazet, ale i zwykli ludzie, którzy brali kredyty na te inwestycje - informuje reportażystka. Później jednak obrót dziełami sztuki nowoczesnej zamienił się w piramidę finansową, której straty szacuje się nawet na miliard złotych.

Piramida finansowa

Biznes Joanny to cała sieć powiązań i zależności - na szczycie tej piramidy stała ona i jej syn Mikael - to oni otwierali kolejne showroomy i galerie, zajmowali się tą prestiżową częścią biznesu. Sercem byli ci najbardziej zaufani pośrednicy, którzy otrzymywali wysokie prowizje od transakcji i księgowe, które decydowały o wypłacie pieniędzy i zakładały kolejne "spółki córki".



Niżej byli współpracownicy, którzy spotykali się najczęściej ze swoimi znajomymi i własnie w tym kręgu szukali nowych inwestorów. Na samym końcu tak zwani inwestorzy - to oni wykładali pieniądze, nieświadomie napędzając ten przestępczy mechanizm.

Jednak w pewnym momencie układanka Segelstrom zaczęła się sypać. Wpis na listę ostrzeżeń publicznych KNF w 2017 było początkiem końca przedsięwzięcia.



Kobieta do końca wypierała się kłopotów finansowych, aż pewnego dnia Joanna i jej syn Mikael zniknęli.



Edyta i Oksana, to kobiety straciły swoje pieniądze - zostały oszukane przez tego samego człowieka był on współpracownikiem Joanny, który pośredniczył w transakcji. Oksana zainwestowała 300 tys. zł, a Edyta 120 tys.

Na początku wszystko było terminowo

- To był przyjaciel rodziny, obiecywał pewny zysk, mówił, że wszystko jest legalne, spotkał się z nami w Arkadii - powiedziała dziennikarzom "Raportu" Oksatan, kobieta oszukana przez Joannę Segelstrom.

Edyta dodała, że "bardzo często dzwonił, interesował się swoimi klientami". Kobiety zakupiły rzeźbę - otrzymały certyfikat, jednak nigdy nie widziały fizycznie tego dzieła.

Na początku zainwestowała 20 tysięcy zł. Był to cztery inwestycje, za każdym razem, bez problemu - po pół roku były pieniądze zgodnie z ustalonym terminem.

- Aż do tego razu, właśnie gdzie zaczęłam z koleżanką inwestować już większe kwoty - były to wówczas większe, droższe dzieła sztuki - powiedziała oszukana kobieta.

Kobieta, po którejś z kolei inwestycji została zaproszona na wycieczkę do Malmö na koszt Joanny. Leciała tam spora grupa osób z Polski, w tym osoby znane. - Tam były trzy dni organizowane przez Joannę, były piękne spotkania w showroomie w Malmö, w którym Joanna, w przepięknej kreacji, w której można powiedzieć, że zagrała spektakl - opowiadała o sztuce.

- Jest mi wstyd, że zainwestowałam, że dałam się tak podejść, tak oszukać - przyznała Edyta.

Dziennikarzom "Raportu" udało się dotrzeć do pośrednika, który był uczestniczył w transakcji Edyty i Oksany. Mężczyzna mieszka i pracuje w warszawskim Wilanowie.

Wciąż są nieuchwytni

Jak udało się ustalić dziennikarzom "Raportu", mężczyzna był bardzo bliskim współpracownikiem Joanny Segelstrom. Pośrednik miał 10 proc. prowizji od dokonanej transakcji.



O znajomości z Joanną mówi, że "była taką osobą, taką przyjazną, z nią można było normalnie porozmawiać". - Była taką światową kobietą, obeznaną, budziła ogromne zaufanie. Ja się z nią nie spotykałem na jakichś przyjęciach czy gdzieś - dodał.

Choć już od trzech lat Joanna i jej syn są nieuchwytni - to nadal ich spółki są zarejestrowane w Warszawie. Adres jednej z nich wskazuje na strzeżone osiedle w Ursusie. W tym miejscu swoją firmę ma również mieć Teresa K. - prokurentka firmy Segelstrom.

Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Prokuratura Regionalna w Białymstoku prowadzą śledztwo w sprawie Joanny i jej wspólników. - Na razie zarzuty oszustwa usłyszały dwie osoby - poinformował Stanisław Żaryń, rzecznik ABW. Byli oni pośrednikami w obrocie dziełami sztuki. Będą odpowiadać z wolnej stopy. Prokuratura zabezpieczyła ich majątek - ponad 17 milionów złotych.

Służby przeszukały również mieszkania Joanny - zabezpieczyli luksusowy samochód, złoto i srebro i 5 milionów złotych w gotówce. Strona szwedzka nie prowadzi żadnego śledztwa - część jej majątku zajął szwedzki syndyk.

Krewni Joanny do tej pory nie wierzą, by to kobieta stała za miliardowym oszustwem. - Ja w to dalej nie wierzę. Mam nadzieję, że żyje - mówili bliscy oszustki. Joannie i Mikaelowi za oszustwo i pranie pieniędzy grozi do 15 lat więzienia.

