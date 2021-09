Ursula von der Leyen przekazała, ze Unia Europejska jest liderem, jeśli chodzi o szczepienia przeciw Covid-19. - Ponad 70 proc. naszego społeczeństwa, dorosłych, zostało w pełni zaszczepionych. Pandemia to maraton, a nie sprint - powiedziała w środę w europarlamencie.

Przypomniała, że UE "jako jedyna dzieliła się i oddawała ponad połowę naszych szczepionek reszcie świata". - Ponad 700 mln dawek dostarczyliśmy Europejczykom i ponad 700 mln szczepionek dostarczaliśmy 130 krajom na całym świecie - powiedziała szefowa KE.

Jak przekazała, do połowy przyszłego roku Unia przekaże darowiznę w postaci kolejnych 200 milionów dawek szczepionek krajom o niskich dochodach.

Von der Leyen: zróbmy wszystko, by nie było pandemii dla niezaszczepionych

Jej zdaniem "pandemia to maraton, a nie sprint". - Wierzymy w naukę, pomagamy Europie i reszcie świata. Zrobiliśmy to co trzeba, zrobiliśmy to po europejsku. I to się sprawdziło. Nie możemy jednak patrzeć na przyszłość całkowicie spokojnie. Nasz pierwszy priorytet to przyspieszenie szczepień na świecie. Na razie tylko 1 proc. dawek zostało udostępnionych w biednych krajach. To duża skala niesprawiedliwości. To jeden z geopolitycznych problemów w naszych czasach - oceniła von der Leyen.

Jak powiedziała, kolejnym priorytetem jest zwiększenie liczby szczepień w krajach UE. - Mamy 1,8 mld zabezpieczony dawek szczepionek. Zróbmy co w naszej mocy, aby nie było pandemii dla niezaszczepionych - powiedziała.

Szefowa KE o polskich autobusach

Stwierdziła także, że "wspólny rynek jest motorem odbudowy po pandemii", dodając, że należy go chronić przed fragmentaryzacją. - Pandemia pozostawiła ogromne blizny, które mają wpływ na naszą gospodarkę - oświadczyła.