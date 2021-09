Do wypadku samolotu doszło we wtorek, 15 sekund po stracie. Awionetka leciała do stanu Parana na północy kraju. Na razie nie wiadomo, co było przyczyną katastrofy.

W katastrofie zginął 73-letni biznesmen Celso Silveira Mello Filho, brat szefa koncernu Cosan, jednej z największych brazylijskich firm produkujących cukier i bioetanol - poinformowała kompania w komunikacie.

"Celso Silveira Melo Filho, który był akcjonariuszem koncernu, znajdował się, podobnie jak jego żona, troje dzieci, pilot i drugi pilot na pokładzie maszyny, która rozbiła się tego ranka" - potwierdzono.

Według brazylijskich mediów majątek Celso Silveiry Mello Filho szacowany jest na 8 mld reali brazylijskich, czyli blisko 6 mld złotych.

Wypadek awionetki skomentował burmistrz Sao Paulo, Joao Doria, który złożył kondolencje rodzinom zmarłych.

"Śmierć biznesmena Celso Silveiry Mello, jego żony Marii Luizy i trójki dzieci w katastrofie lotniczej w Sao Paulo jest przygnębiająca. Łączę się w bólu z członkami rodziny, a także z rodzinami pilotów samolotu, którzy także stracili życie" - napisał polityk na Twitterze.

