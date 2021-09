Szykujemy duże podwyżki dla nauczycieli; w pierwszej kolejności dla nauczycieli ze szkół podstawowych i średnich; podwyżki te będą kilkudziesięcioprocentowe - zapowiadał we wtorek szef MEN Przemysław Czarnek w rozmowie z "Super Expressem".

"Miało wiarygodne" obietnice ministra

Szef resortu edukacji zaprosił też nauczycieli na rozmowy. O propozycje ministra oraz deklaracje dotyczące podwyżek prezesa Związku Nauczycielstwa Polskiego Sławomira Broniarza zapytał dziennikarz Polsat News.



- Skorzystamy z zaproszenia (do rozmów - red.). ZNP uznał, że chcemy wiedzieć, co konkretnie minister edukacji i nauki ma nam do zaproponowania. Jakie rozwiązania sugeruje jako niezbędne, po to, aby odbudować prestiż zawodu nauczyciela - komentował Broniarz.

- Na razie na stole leżą konkrety te wiosenne, na podstawie których tracimy, a nie zyskujmy - dodał prezes ZNP.

- Skoro pan minister mówi że będą "wieloset" złotowe podwyżki, to chcemy wiedzieć, jak duża jest ta marchewka, ale też jak jak długi jest kij w ręku pana ministra, czyli mówiąc wprost - kosztem czego nauczyciele otrzymają te deklarowane - póki co, bo nie mające pokrycia w konkretach - podwyżki - podkreślił dalej Broniarz.

W rozmowie z dziennikarzem Polsat News prezes ZNP ocenił zapowiedzi ministra Czarnka jako "mało wiarygodne". - W samej ustawie budżetowej wzrostu subwencji nie widzimy. Jeśli pan minister mówi, że ma jakąś rezerwę, to chcielibyśmy się jej przyjrzeć i zobaczyć, czy jest pokrycie dla takich deklarowanych, szumnie zapowiadanych podwyżek - tłumaczył.

