Do 30 września uczniowie, którzy ukończyli 16 lat i pobierają rentę rodzinną powinni złożyć w ZUS zaświadczenie o kontynuowaniu nauki. Studenci natomiast mają czas do końca października. Jeśli się spóźnią stracą świadczenie - przypomina Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

"Renta rodzinna przysługuje dzieciom do ukończenia 16 roku życia. Dziecko, które nadal się kształci, dostanie rentę aż do końca nauki, lecz nie dłużej niż do osiągnięcia 25 lat. Jeśli urodziny przypadają w trakcie ostatniego roku studiów - wówczas świadczenie jest wypłacane do końca roku akademickiego" - informuje Karol Jagielski, regionalny rzecznik ZUS województwa zachodniopomorskiego.

Zaświadczenie o kontynuowaniu nauki

Rentę rodzinną ZUS wypłaca w czasie roku szkolnego i w wakacje. Uczniowie szkół ponadpodstawowych dostają ją co miesiąc, do końca sierpnia, a studenci do końca roku akademickiego - czyli do września. Dlatego zaświadczenie o kontynuowaniu nauki uczniowie szkół ponadpodstawowych powinni złożyć do końca września, natomiast studenci mają czas do końca października.

To potwierdzenie wydaje placówka, w której dziecko się uczy. Jeżeli nie zostanie dostarczone do ZUS w terminie, wypłata renty będzie wstrzymana. Nie trzeba co roku przedstawiać informacji o dalszej nauce, gdy szkoła lub uczelnia w pierwszym zaświadczeniu wpisze jej całkowity czas.

ZUS zaznacza, że ważne jest również, żeby uczeń lub student uprawniony do renty powiadomił ZUS, gdy przestanie się uczyć. Jeśli tego nie zrobi, to ZUS nie wstrzyma wypłaty. Takie nienależnie świadczenie trzeba będzie oddać razem z odsetkami.

an/PAP