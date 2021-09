W niedzielę deszczowe chmury i burze będą się przesuwały z zachodu do centrum i wschodniej części Polski. Podczas burz lokalnie wiatr może osiągnąć prędkość do 75 km/h.

W niedzielę pogodnie będzie jeszcze rano w południowo-wschodniej części kraju. Na północnym zachodzie po nocy mogą utrzymywać się chmury, będzie padał przelotny deszcz.

ZOBACZ: Kanada. Huragan Larry nad Nową Fundlandią. Wiatr wieje z prędkością 130 km/h

W ciągu dnia deszczowe chmury będą przesuwały się na wschód, obejmując coraz większe obszary kraju. O ile na zachodzie i północy należy spodziewać się przelotnego deszczu, to na wschodzie będą to opady dochodzące do około 20 mm i burze. Popadać może także na południu kraju.

Wideo: zobacz prognozę pogody

Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo... ZOBACZ WIĘCEJ: Pogoda na niedzielę. Deszczowe chmury i porywisty wiatr

Porywisty wiatr

W czasie burz wiatr będzie porywisty, osiągający prędkość do 75 km/h. Temperatura maksymalna wyniesie od 20 stopni Celsjusza nad morzem i w dolinach górskich, 22 stopni na krańcach zachodnich, 24-25 stopni w centrum, do 25 stopni na wschodzie i południu kraju.

W nocy będzie zachmurzenie duże z rozpogodzeniami. Na południowym wschodzie i wschodzie kraju możliwe będą przelotne opady deszczu i zanikające burze. Po zachodzie słońca temperatura spadnie do 10-15 stopni. Najchłodniej będzie w kotlinach Karpat, gdzie termometry wskażą około 5 stopni Celsjusza. Lokalnie mogą pojawić się mgły

WIDEO - "Interwencja": Podciął żonie gardło i rzucił się pod pociąg. Dzieci potrzebują wsparcia Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

msl/PAP