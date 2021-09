42-letnia Monika Wilgorska-Stanewicz pochodzi z okolic Torunia, jest po rozwodzie. Ma 11-letnią córkę.

- Tutaj są Moniki rzeczy, zegarek, który zostawiła…To jest, jak żeśmy ostatnie tu spędzili dni i noce. Paliły się świeczki. Do dnia dzisiejszego stoją niewyrzucone – mówi Mariusz Pikuła, partner zaginionej Moniki.

- Myśli pan, że jeszcze będzie jak kiedyś?

- Mam nadzieję (płacz). Przepraszam (wychodzi).

"Siniaki, twarz taka jakby opuchnięta"

W 2019 roku pani Monika poznała w internecie pana Mariusza – zamożnego przedsiębiorcę ze Śląska. Też rozwodnika. Ojca dwóch synów. Rok temu postanowiła się do niego wprowadzić. Ale jak twierdzą jej bliscy, w związku ostatnio nie układało się dobrze.

- To są zdjęcia, które siostra mi wysłała wtedy, kiedy się Mariusz awanturował. Siniaki, twarz taka jakby opuchnięta – pokazuje nam fotografie Dorota Jóźwiak, siostra zaginionej.

- Były sprzeczki, jak w każdej rodzinie, w każdym domu… - przyznaje Mariusz Pikuła.





- Uderzył pan ją kiedykolwiek?

- Nie.

- Żadnej przemocy?

- Nie.

"Uderzałeś mnie w twarz, ciągnąłeś za włosy"

- Pani Monika nigdy nie zgłaszała nam żadnych interwencji, żadnych pobić i sygnałów nam nie dawała, żeby ktoś mógł nad nią się znęcać – informuje Barbara Poznańska z policji w Myszkowie.

- Groził jej, że nie odejdzie od niego, a gdy odejdzie, to w worku – twierdzi Elżbieta Wilgorska, matka zaginionej.

Siostra Dorota Jóźwiak mówi, że po zaginięciu siostry znalazła jej pamiętnik, "w którym opisuje przemoc i to w jaki sposób znęcał się nad nią jej partner".

"Uderzałeś mnie w twarz, ciągnąłeś za włosy, okładałeś rękoma po plecach, wyzywałeś… słowami kurwa, franca, suka, szmata" – brzmi fragment wpisu w pamiętniku.

- Ja bym chciał zobaczyć to fizycznie i wiedzieć, kiedy to Monika napisała – mówi Mariusz Pikuła.

"Bywało, że byłeś bliski, by mnie zabić. Trzymałeś moją głowę chcąc skręcić mi kark. Siadałeś na mnie okrakiem i w moim własnym domu dusiłeś mnie, wylewałeś piwo na głowę, musiałam z córką uciekać z własnego domu" – brzmi kolejny fragment wpisu w pamiętniku.

"Nic takiego nie miało miejsca…"

Czy Mariusz Pikuła rozpoznaje charakter pisma pani Moniki?

- Musielibyśmy porównać, tak nie jestem panu w stanie stwierdzić – odpowiada.

- Prokuratura twierdzi, że nie ma wątpliwości, że to ona jest autorką.

- Być może. Widzi pan tam jakąś datę, albo do kogo jest to pisane?

- O to… "Mariusz Pikuła". Pod koniec pisze, że chodzi o pana…

- No, to powiem panu, że nie wiem. Nie mam pojęcia.

- Rzeczywiście bił pan ją, siadał pan na niej?

- Nie.

- Wylewał pan na nią piwo?

- Nic takiego nie miało miejsca…

- Trudno nam sobie wyobrazić, aby ten fragment dziennika był autentyczny, jak sięgam pamięcią do różnych podręczników kryminologicznych, takie zapiski się raczej nie zdarzają w tej postaci. Żeby ofiara z imienia i nazwiska wskazywała – ty jesteś moim katem – twierdzi Mariusz Orliński, adwokat Mariusza Pikuły.

Kobieta wzywa policję

Pod koniec czerwca tego roku, 42-letnia pani Monika i pan Mariusz rozstają się. Kobieta wzywa policję. W asyście funkcjonariuszy pakuje swoje rzeczy i wraca w rodzinne strony. Kilka dni później nieoczekiwanie postanawia jednak ponownie przyjechać na Śląsk. Nigdy już nie wraca do domu.

- Rano o godzinie mniej więcej 6 dostałam SMS-a od niej, że jadę do Myszkowa rozmówić się z Mariuszem, spróbować z nim załagodzić sytuację, coś takiego – relacjonuje siostra Dorota Jóźwiak.

- Nie. Mieliśmy porozmawiać o tym, co się stało, dojść do porozumienia i przede wszystkim załatwić formalności związane z pracą - mówi Mariusz Pikuła, u którego pani Monika była zatrudniona.

Siostra twierdzi, że kobieta bała się, że jej partner ujawni coś, co ją skompromituje. - Potwierdziła mi, że on wie za dużo o niej, że mu zaufała i teraz się boi.

- Twierdziła, że pan ją szantażuje czymś…

- Proszę pana, nie wiem nic na ten temat…

- Takie SMS-y pisała do siostry.

- No, to nie wiem…

- Że boi się o swoje życie, zdrowie…

- No… ciekawy temat.

- Tak pisała…

- Tak pisała…

- No, to… niech to wszystko zostanie sprawdzone.

Ostatni raz widziana na w towarzystwie partnera

Szóstego lipca pani Monika pojawia się z powrotem na Śląsku. Spędza tam trzy dni. Przez cały czas jest w towarzystwie pana Mariusza.

Dziewiątego lipca postanawia wyruszyć w drogę powrotną. Ostatni raz widziana jest na stacji benzynowej w towarzystwie partnera. Chwilę później, ginie po niej wszelki ślad.

- Z relacji partnera wynika, że mieli się rozstać, następnie mężczyzna pieszo miał wrócić do domu – informuje Tomasz Ozimek z Prokuratury Okręgowej w Częstochowie.

- Gdzie się rozstaliście?

- Około półtora kilometra od domu wysadziła mnie…

- Dlaczego nie odwiozła pana pod dom?

- Powiedziała, że mam sobie dojść i nie będzie mnie odwozić pod dom, po prostu nie wiem, nie chciała i tyle, co mam powiedzieć, no?

- W momencie, kiedy ona się oddalała zauważył pan, żeby ktoś jechał za nią?

- Nie. Nic takiego nie zauważyłem i proszę pana… poproszę o przerwę, nie dam rady.

Auto zatopione w leśnym stawie

- Okazuje się, że w czasie, kiedy monitoring uchwycił po raz ostatni panią Monikę na stacji benzynowej i w czasie, kiedy monitoring uchwycił pana Mariusza wracającego do domu, ten czas pomiędzy tymi dwoma nagraniami jest na tyle krótki, że nie ma możliwości rzeczywiście, żeby cokolwiek z jego udziałem złego mogło się wydarzyć – mówi Mariusz Orliński, adwokat Mariusza Pikuły.

- Materiał dowodowy w postaci mojego ubrania, w którym wracałem do domu: przemoczone, brudne, ponieważ padało wtedy, nie były to czyste ubrania. Ale wszystko poszło do analizy. Wszystko zabrała policja – zaznacza Mariusz Pikuła.

- Wiem, że śledczy rozważają teraz poddanie pana badaniu wykrywaczem kłamstw. Jeśli padnie taka propozycja – zgodzi się pan na nie?

- Myślę, że nie będzie problemu.

Pięć dni po zaginięciu pani Moniki w sprawie następuje niespodziewany zwrot. Odnalezione zostaje jej auto. Jest zatopione w leśnym stawie – 30 kilometrów od domu pana Mariusza. Po wyłowieniu okazuje się, że na karoserii widoczne są liczne uszkodzenia. Okazuje się też, że ktoś próbował uniemożliwić jego identyfikację.

Bez tablic, zatarty nr VIN

- Pojazd nie miał tablic rejestracyjnych, przemalowana została tylna klapa, a na słupkach, gdzie były numery identyfikacyjne, te numery są zatarte. Czyli ktoś próbował zatrzeć te ślady. Zbiornik został bardzo dokładnie sprawdzony przez płetwonurków, jak również teren leśny, bagnisty, który tam się znajduje – relacjonuje Barbara Poznańska z policji w Myszkowie.

- Zabezpieczono w tym samochodzie ślady o charakterze biologicznym i obecnie poddawane są one ekspertyzom biegłych – dodaje Tomasz Ozimek z Prokuratury Okręgowej w Częstochowie.

- Zamurowało mnie całkowicie, jak zobaczyłem ten samochód. Nie da się tego opisać, co ja przeżyłem w tym momencie – przyznaje Mariusz Pikuła.

Krótko po odnalezieniu auta pani Moniki, pana Mariusza zatrzymano. Po 48 godzinach wypuszczono go jednak na wolność. Nie przedstawiono mu żadnych zarzutów. Dokładnie przeszukano jego posesję i dom. Nie odnaleziono niczego, co mogłoby wskazywać, że to on stoi za zaginięciem.

