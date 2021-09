26-letnia kobieta i 32-letni mężczyzna jechali drogą DW 444 przez miejscowość Świeca (woj. wielkopolskie), kiedy zderzyli się z samochodem ciężarowym. Oboje zginęli - poinformowała we wtorek rzecznik prasowy ostrowskiej policji mł. asp. Małgorzata Michaś. Według ustaleń mediów para jechała do sali weselnej. Nazajutrz mieli wziąć ślub.

Do wypadku doszło we wtorek po godz. 15 na DW 444 w Świecy w kierunku Odolanowa (Wielkopolskie). Tam doszło do zderzenia samochodów ciężarowego i osobowego. Osobówka wypadła z drogi i zatrzymała się w polu.

Śmierć na miejscu – jak poinformowała rzecznik – ponieśli kobieta i mężczyzna. Kierowca ciężarówki, który podróżował sam, został poddany badaniu na trzeźwość; nie stwierdzono obecności alkoholu.



Pomocy medycznej udzielił mu przybyły na miejsce zespół ratownictwa medycznego.

1 września mieli mieć ślub

Według "SE.pl" "jedna z hipotez zakłada, że osobówka wpadła na mokrej drodze w poślizg i zjechała na przeciwległy pas ruchu". Policja miała nie potwierdzić tych informacji.

Portal ostrow24.tv dotarł do wstrząsających informacji. W wypadku zginęła 26-letnia Martyna, mieszkanka gminy Ostrzeszów, oraz 32-letni Bartosz, pochodzący z gm. Kotlin, a związany z Poznaniem. "Na 1 września zaplanowany mieli ślub" - przekazał portal.

"SE" ustalił, iż para we wtorek jechała do sali weselnej pod Odolanowem (woj. wielkopolskie, w powiecie ostrowskim), gdzie miało się odbyć przyjęcie.

