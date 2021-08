Dochód ze sprzedaży książki trafi do Informacyjnego Biura Białoruś w Fokusie, które przeznaczy pieniądze na pomoc represjonowanym dziennikarzom. A ci potrzebują ich na pomoc prawną, sprzęt czy bezpieczny kąt. - Cenzura to ich najmniejszy problem - tłumaczy Arleta Bojke, pomysłodawczyni i koordynatorka projektu. - Niezależni dziennikarze na Białorusi trafiają do więzień, są bici, nigdy nie wiedzą, czy wrócą wieczorem do domu - dodaje.

20 historii, których mogłyby być setki

Książka "Partyzanci. Dziennikarze na celowniku Łukaszenki" to zbiór 20 reportaży napisanych przez 29 dziennikarzy. Na ponad 300 stronach przedstawiają oni historie m.in. Ramana Pratasiewicza i Sciapana Puciły, dzięki którym Białorusini z każdego zakątka kraju sami pokazywali, co działo się u nich po ostatnich wyborach.

To historie Kaciaryny Andrejewej czy Darji Czulcowej, które pokazywały antyłukaszenkowskie protesty na żywo, mimo dojmującej świadomości, że ta praca skończy się dla nich więzieniem.

ZOBACZ: Białoruś. Andrej Dyńko na wolności. Nieznane losy pozostałych zatrzymanych dziennikarzy

To historia Juliji Słuckiej, szefowej białoruskiego Press Clubu, której zapiski z ponad 6-miesięcznego już pobytu w więzieniu boleśnie uświadamiają odczłowieczenie tamtejszego systemu.

To historie Natalii Radzinej, która od 10 lat marzy o powrocie na Białoruś czy Iosifa Siaredicza, który zna Łukaszenkę jak mało kto. To wreszcie historia Andrzeja Poczobuta, który za kratami przechorował Covid-19, a jego rodzina tygodniami nie dostawała jego listów. Listów, które są dla nich jedyną możliwością kontaktu.

- Białoruscy dziennikarze mówią krótko: najważniejsze, żebyście o nas nie zapominali - mówi Michał Potocki, współautor i redaktor książki. - Ale chodzi też o to, by to oni nie musieli zapomnieć o wykonywaniu swojego zawodu lub nawet o wolności. A do tego potrzebne są pieniądze - dodaje.

Ponad podziałami

Dziennikarze m.in. z TVP Info, Gazety Wyborczej, TVN24, Telewizji Republika, Polskiego Radia, Radia Zet, Telewizji Polsat, Newsweeka, Onetu czy Tygodnika Powszechnego. Oni wszyscy odpowiedzieli na spontaniczny apel Arlety Bojke po porwaniu samolotu z Ramanem Pratasiewiczem na pokładzie.

ZOBACZ: Polscy działacze w białoruskich aresztach. "Ostatni raz słyszałam go w marcu"

- Nie lubię tego określenia, ale prawdą jest, że polskie środowisko dziennikarskie jest bardzo podzielone - przyznaje była korespondentka TVP w Rosji. I dodaje, że choć nie to było jej zamiarem, to pokazało, jak bardzo można się zjednoczyć w słusznej sprawie.

Potrzebna pomoc

Mimo że cały polski zespół pracuje pro bono, książki nie da się wydać za darmo. Koszty polskiego wydania organizatorzy dzielą z Wydawnictwem Adam Marszałek, które zrzekło się swoich zysków.

ZOBACZ: Białoruś. Dziennikarz Andrej Aleksandrau oskarżony o zdradę stanu

- Chcemy udzielić konkretnego wsparcia dziennikarzom i mediom, dzięki którym wiemy, co się dzieje w kraju, w którym nie ma wolności wyrażania opinii. Dlatego prosimy o wsparcie naszej zbiórki: www.pomagam.pl/partyzanci. Wpłacając co najmniej 50 PLN, dostaniecie od nas w podziękowaniu książkę - podkreślają organizatorzy akcji.

Polskie wydanie "Partyzantów", w co bardzo wierzą dziennikarze zaangażowani w projekt, to dopiero początek.

Bohaterowie:

Andrej Alaksandrau (BiełaPAN), Kaciaryna Andrejewa (TV Biełsat), Kaciaryna Barysiewicz (Tut.by), Nadzieja Bużan (Nasza Niwa), Darja Czulcowa (TV Biełsat), Barys Harecki (BAŻ), Alaksandr Iwulin (Tribuna.com), Ihar Łosik (Biełarus gołownowo mozga), Ksienija Łuckina (Press Club Belarus), Natalla Łunbnieuska (Nasza Niwa), Pawieł Mażejka (TV Biełsat), Andrzej Pisalnik (Znadniemna.pl), Andrzej Poczobut (Gazeta Wyborcza), Raman Pratasiewicz (Biełarus gołownowo mozga), Sciapan Puciła (NEXTA), Natalla Radzina (Charter97.org), Iosif Siaredzicz (Narodnaja Wola), Julija Słucka (Press Club Belarus), Pawieł Szaramiet (Białoruski Partyzant), Alena Tałkaczowa (Tut.by), Maryna Zołatawa (Tut.by).

Autorzy:

Adrian Bąk (Raport o stanie świata), Wiktoria Bieliaszyn (Gazeta Wyborcza), Arleta Bojke (Redakcja Zagraniczna TVP Info), Maria Ciupka (Visegrad Insight), Joanna Łada (Redakcja Zagraniczna TVP Info), Piotr Drabik (Radio Zet), Anna Hałas-Michalska (Polsat), Wojciech Jakóbik (biznesalert.pl), Maciej Jastrzębski (Polskie Radio), Magdalena Karpińska (ARD), Katarzyna Kopeć-Ziemczyk, Radosław Korzycki, Piotr Kościński (Idziemy), Mariusz Kowalczyk (Newsweek), Anna Łabuszewska (Tygodnik Powszechny), Monika Maciejewska (TV Republika), Sandrine Meunier (Redakcja Zagraniczna TVP Info), Michał Owerczuk (Game Ower Media), Piotr Pogorzelski (Biełsat, Po prostu Wschód), Michał Potocki (Dziennik Gazeta Prawna), Justyna Prus (PAP), Maria Przełomiec (TVP), Wojciech Przybylski (Visegrad Insight), Ewa Raczyńska (Onet), Zbigniew Rokita, Grzegorz Sajór (Radio 357, Press), Michał Tracz (TVN24), Bianka Zalewska (Dzień Dobry TVN), Adam Zawadzki (TV Republika).

red/Polsatnews.pl