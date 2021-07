Wadowiccy policjanci zatrzymali 18-latka, który wielokrotnie włamywał się do samochodowych baków i kradł z nich paliwo. Gdy to robił, na czatach stali jego kompani: 14-latek oraz 16-latka – podała w poniedziałek małopolska policja.

"Policjanci z Wadowic w ostatnich tygodniach otrzymali sześć zgłoszeń o kradzieży paliwa z aut zaparkowanych na osiedlach. Sprawca wywiercał wkrętarką bądź innym ostrym narzędziem otwór w baku, a następnie spuszczał z niego paliwo. Wartość strat została oszacowana na ponad 5,2 tys. zł" – powiedział rzecznik małopolskiej policji mł. insp. Sebastian Gleń.

Funkcjonariusze ustalili, że za kradzieżami stoi 18-letni mieszkaniec gminy Andrychów. Został zatrzymany w mieszkaniu.

"Mężczyźnie przedstawiono sześć zarzutów kradzieży z włamaniem, do których się przyznał. Okazało się, że podejrzanemu pomagały dwie osoby nieletnie, które stały na czatach w chwili, gdy on kradł paliwo. Był to 14-letni wadowiczanin oraz 16-letnia mieszkanka gminy Wadowice, którzy za swoje czyny odpowiedzą przed sądem dla nieletnich" – dodał Gleń.

18-latek na koncie ma również kradzież paliwa z innych samochodów. Kradł też felgi aluminiowe, które następnie miał sprzedawać w punktach złomu.

Mężczyźnie grozi kara do 10 lat więzienia.

aml/PAP